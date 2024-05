Donald Trump es abucheado repetidamente durante discurso en convención del Partido Libertario

La campaña de Trump señaló que Biden no asistió a la convención libertaria, y argumentó que el hecho de que el ex presidente lo hiciera formaba parte de un esfuerzo continuo por llegar a posibles partidarios en lugares que no son mayoritariamente republicanos, incluido el mitin del ex presidente el jueves en el Bronx durante una pausa en su juicio por el dinero del silencio en Nueva York.