Washington — El presidente Donald Trump indultó a 15 personas, incluyendo a republicanos que lo apoyaron, a un oficial de su campaña involucrado en la investigación de la intervención de Rusia en las elecciones de 2016 y excontratistas militares acusados de asesinar a ciudadanos iraquíes en el 2007.

Trump, además, conmutó las sentencias de otras cinco personas. Aunque no es inusual que un presidente otorgue clemencia antes de dejar sus funciones, el presidente estadounidense ha dejado claro que no tiene reparo alguno en intervenir en los casos de amigos y aliados que, piensa, recibieron un trato injusto.

Pese a múltiples especulaciones y rumores, miembros de la familia de Trump no fueron incluidos en la lista. Tampoco aparecieron en el listado su abogado personal, Rudolph Giuliani, ni el propio Trump.

Los indultos otorgados por Trump incluyen a los exrepresentantes republicanos Duncan Hunter, de California, y Chris Collins, de Nueva York. Trump también conmutó las sentencias del también exrepresentante Steve Stockman, de Texas, e indultó a un representante estatal actual, Phil Lyman de Utah, quien realizó una protesta con cientos de vehículos todo terreno en tierras indígenas protegidas por estatutos federales.

Collins, el primer integrante del Congreso en apoyar la candidatura de Trump a la presidencia en el 2016, fue sentenciado a dos años y medio de prisión tras admitir que ayudó a su hijo y a otras personas a evitar pérdidas de $80,000 en el mercado de valores luego de ser informado que las pruebas de un medicamento de una empresa farmacéutica no rindieron frutos.

Hunter, en cambio, fue sentenciado a cumplir 11 meses de cárcel al declararse culpable de robar fondos de campaña y gastar el dinero en viajes con amistades y una fiesta de cumpleaños para su hija.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, indicó que los indultos a Hunter y Collins fueron otorgados “tras múltiples pedidos de miembros del Congreso”. Añadió que Hunter sirvió en la Marina de Guerra y estuvo en combate tanto en Irak como en Afganistán.

Trump también indultó a cuatro excontratistas del gobierno federal condenados por llevar a cabo una masacre en Bagdad en el 2007 que cobró la vida de más de una docena de ciudadanos iraquíes y que levantó la ira internacional por el uso de seguridad privada en zonas de guerra.

Personas que apoyaron a Nicholas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty y Dustin Heard, excontratistas de Blackwater Worldwide, cabildearon para que fueran liberados al argumentar que recibieron castigos excesivos, que la investigación fue viciada y que los fiscales retuvieron evidencia exculpatoria. Los cuatro contratistas servían sentencias extensas.

Los indultos reflejaron la aparente disposición de Trump de darle el beneficio de la duda a miembros de la milicia y a contratistas en temas de actos de violencia contra civiles en zonas de guerra. En noviembre, por ejemplo, Trump indultó a un exmilitar del Ejército que esperaba por el inicio de un juicio tras matar a un ciudadano afgano sospechoso de construir bombas. También perdonó a un teniente del Ejército condenado por ordenar a sus hombres a disparar contra tres afganos.

Mientras, Trump indultó a tres aliados involucrados en la investigación de Rusia y las elecciones de 2016, incluyendo a George Papadopoulos, su exasesor de campaña cuya conversación dio inicio, sin quererlo, a la pesquisa que persiguió a Trump por casi dos años. También indultó a Alex van der Zwann, un abogado danés sentenciado a 30 días de prisión por mentirle a los investigadores durante la pesquisa liderada por Robert Mueller.

Van der Zwann y Papadopoulos son otros dos acusados de la pesquisa de Rusia en ser indultados.

Trump ha aprobado cerca de un dos porciento de los indultos ante su consideración, incluyendo 27 antes de los que anunció hoy, martes. En comparación, Barack Obama aprobó 212 solicitudes, o un 6%, mientras que George W. Bush dio el visto bueno a 189, para un 7%. George H.W. Bush aprobó el 10% de las solicitudes.

