Desde marzo, El Salvador ha aceptado de Estados Unidos a más de 200 inmigrantes venezolanos a quienes los funcionarios del gobierno de Trump han acusado de pertenencia a pandillas y crímenes violentos, y los ha colocado en la notoria prisión de máxima seguridad para pandillas del país, ubicada a las afueras de la capital, San Salvador. También retiene a un hombre de Maryland que el gobierno admite fue deportado erróneamente, pero que no ha sido devuelto a Estados Unidos a pesar de las órdenes judiciales para hacerlo.

“Está resolviendo muchos problemas que tenemos y que realmente no podríamos resolver desde el punto de vista del costo”, dijo Trump. “Y realmente está haciendo un trabajo increíble. Tenemos algunas personas muy malas en esa prisión. Personas a las que nunca se debería haber permitido estar en nuestro país”.

Políticos de dos generaciones distintas, pero políticas similares

Trump ha dicho abiertamente que también favorecería que El Salvador recibiera a ciudadanos estadounidenses que han cometido crímenes violentos, aunque agregó que “solo lo haría de acuerdo con la ley”. No está claro cómo podría deportarse legalmente a ciudadanos estadounidenses a otro lugar. Leavitt dijo que esos ciudadanos serían “criminales atroces y violentos que han violado repetidamente las leyes de nuestra nación”.

Mientras tanto, la Corte Suprema ha pedido al gobierno que “facilite” el regreso de Kilmar Abrego García , un residente de Maryland y ciudadano salvadoreño que tenía una orden de un tribunal de inmigración que impedía su deportación a su país natal por temor a la persecución de pandillas. Leavitt dijo que el trabajo del gobierno es “facilitar el regreso, no efectuar el regreso,” pero Trump indicó más tarde el viernes que devolvería a Abrego García a Estados Unidos si los jueces de la Corte Suprema decían que lo trajeran de vuelta.

“Tengo un gran respeto por la Corte Suprema,” dijo Trump a los periodistas que viajaban en el Air Force One. Los abogados del gobierno indicaron en un documento legal el sábado que Abrego García permanece en El Salvador, pero no detallaron qué pasos, si es que hay alguno, está tomando el ejecutivo para devolverlo a Estados Unidos. En su actualización diaria requerida el domingo, el gobierno básicamente declaró que no tenía nada que agregar más allá del documento del sábado.