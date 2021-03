Nueva York - El expresidente Barack Obama revela en un podcast de próxima publicación con el rockero Bruce Springsteen que eligió una carrera de servicio público en parte por su madre, una revelación que llega en el Mes de la Mujer.

“Mi mamá era -un poquito- una librepensadora”, dice Obama en el episodio del lunes de “Renegades: Born in the USA” de Spotify. The Associated Press recibió acceso a un fragmento del podcast.

La madre de Obama, Ann Dunham, era antropóloga y trabajó para mejorar las vidas de las personas pobres en Indonesia. Obama la calificó como “una especie de romántica” y “no tan práctica” y dijo que le inculcó “un poco de eso”.

Obama dijo a “The Boss” (como le dicen al rockero) que se sintió atraído por el servicio público en vez de un gran salario porque reconoció que el Sueño Americano era inalcanzable para muchos ciudadanos negros. “Cuando pensé a qué debía aspirar no era ‘quiero ser un (político cómo) Jay Rockefeller’. Era ‘mira a John Lewis’”.

Lewis, un ícono de la lucha por los derechos civiles, trabajó en la Cámara de Representantes federal por 17 periodos representando a Georgia y se convirtió en la “consciencia del Congreso” hasta su muerte el año pasado.

Él y el reverendo Martin Luther King Jr. trataron de hacer “el mundo mejor”, dijo Obama. “Ese camino me parecía como si fuera algo que yo necesitaba hacer. Mi salvación estaba ahí”.

✉ Email 20 de enero de 2009 - El presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama bailan en la Gala Inagural del Comandante en Jefe en el Museo Nacional del Edificio en Washington, D.C.(Archivo / AP)

Según muestra una nueva encuesta, a su salida de la presidencia, más de la mitad de los estadounidenses ven al presidente Obama favorablemente. (Archivo / EFE)

El presidente Barack Obama casi cae al suelo mientras muestra al entonces nuevo integrante de la familia, su perro Bo, junto a sus hijas Malia, a la izquierda, y Sasha Obama en la Casa Blanca. (Archivo/AP)

El presidente Barack Obama firma la ley que reforma el sistema de salud nacional, mejor conocido como Obamacare, en la Casa Blanca el 23 de marzo del 2010. (Archivo / AP)

El presidente Obama, el vicepresidente Joe Biden, la secretaria de Estado Hillary Clinton, junto a otros miembros del equipo de seguridad nacional reciben una actualización sobre la misión para capturar a Osama bin Laden en el “Situation Room”.(WH)

El 1 de mayo de 2011, el presidente Barack Obama declaró, en un mensaje televisado, que Osama bin Laden había sido asesinado. (Archivo / AP)

En esta foto de archivo del 9 de septiembre de 2012, el presidente Barack Obamaes recogido y levantado del suelo por Scott Van Duzer, propietario del restaurante italiano “Big Apple Pizza & Pasta”. (AP)

El presidente Obama pretende ser capturado en la web del Hombre Araña mientras saluda a Nicholas Tamarin, de 3 años, justo fuera de la Oficina Oval el 26 de octubre de 2012. (Captura / White House)

El presidente Obama llega para su segunda juramentación como Presidente de los Estados Unidos frente al Capitolio, en Washington, D.C., el 21 de enero de 2013. (Archivo / AP)

El presidente Obama se unió a la marcha que, de forma simbólica, cruzaba Pemblemático Puente Edmund Pettus en Selma, Alabama, el 7 de marzo de 2015. (Archivo / AP)

El 26 de junio de 2015, cientos de personas se reunieron en el Parque Lafayette para ver la Casa Blanca iluminada con colores de arco iris en conmemoración de la decisión de la Corte Suprema para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.(AP)

La primera dama Michelle Obama abraza al ex presidente George W. Bush, mientras el presidente Barack Obama y la ex primera dama Laura Bush miran la ceremonia de dedicación del Museo Smithsonian de Historia y Cultura Afroamericana. (Archivo / AP)

El presidente cubano Raúl Castro levanta el brazo del presidente Barack Obama al concluir su conferencia de prensa en el Palacio de la Revolución en La Habana, Cuba. (Archivo / AP)

El presidente Barack Obama y el presidente electo Donald Trump se dan la mano después de su reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 10 de noviembre de 2016. (Archivo / AP)

El presidente Barack Obama y la primera dama Michelle observan las presentaciones musicales en su última ceremonia de iluminación del Árbol de Navidad Nacional del 2016 cerca de la Casa Blanca. (Archivo / AP)

El tema surge cuando Springsteen le pregunta a Obama, quien se graduó de la Universidad de Columbia y de la escuela de Derecho de Harvard, por qué eligió el servicio público cuando había puertas más lucrativas frente a él.

El episodio sobre dinero y Sueño Americano es el quinto de una serie de ocho y se titula “Every Man for Himself: Money and the American Dream”. La conversación se grabó en el estudio lleno de guitarras de Springsteen en Nueva Jersey. Ambos hablaron sobre sus orígenes humildes, temas de clase y hasta hay una canción, Springsteen interpreta su tema “Atlantic City” de 1982.

La relación entre el expresidente y el rockero comenzó cuando Springsteen dio conciertos a beneficio de la campaña presidencial de Obama. Pero llegó a conversaciones más profundas desde que Obama dejó la presidencia, dijo el exmandatario en el primer episodio.

En ese episodio ambos recordaron sentirse como desadaptados al crecer. En los episodios posteriores explorarán el racismo, la paternidad y el matrimonio.