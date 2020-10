El New England Journal of Medicine dejó a un lado hoy, jueves, una tradición de casi dos siglos de no inmiscuirse en temas políticos y recomendó a los estadounidenses a no votar a favor de políticos que cometieron errores crasos en el manejo de la pandemia de COVID-19, que ha cobrado la vida de sobre 208,000 personas a nivel nacional.

La prestigiosa revista de medicina publicó un editorial firmado por 35 editores en el que recomiendan sacar, mediante las elecciones generales pautadas para el 3 de noviembre, a los políticos estadounidenses “que tomaron una crisis y la convirtieron en una tragedia”.

Y aunque no lo mencionan directamente, el editorial alude a múltiples ejemplos de las decisiones erróneas y peligrosas que tomó el presidente Donald Trump para responder a la crisis salubrista.

“Cualquier otra persona que colocase en peligro, y de forma temeraria, tantas vidas y malgastara tanto dinero enfrentaría consecuencias legales serias. En cuanto a la respuesta a una de las crisis salubristas más grandes de nuestros tiempos, nuestros líderes políticos actuales han demostrado que son peligrosamente incompetentes. No deberíamos audarlos (con nuestro voto) y dejarlos que maten a miles ciudadanos estadounidenses más permitiéndoles que permanezcan en sus posiciones”, resaltó la revista en su editorial.

Los editores delinean en el escrito diversos ejemplos de la fallida respuesta a la emergencia por parte de los políticos estadounidenses, incluyendo el hecho que ignoraron informes preparados por la administración de Barack Obama que advertían sobre la alta probabilidad de que un nuevo virus crearía una crisis de salud que comenzaría en China; la lenta respuesta para realizar pruebas en la población; la crasa falta de equipo de protección personal para los profesionales de la salud y la escasez de ventiladores; el no ordernar el uso mandatorio de mascarillas; y todos los ejemplos de políticos que minaron la confianza del público en la comunidad científica.

“El COVID-19 ha creado una crisis en todo el mundo. La crisis se ha convertido en una prueba de liderazgo. Sin contar con buenas opciones para combatir un novel patógeno, los países se vieron forzados a tomar decisiones difíciles sobre cómo responder. En los Estados Unidos, nuestros líderes fracasaron esa prueba. Han tomado la crisis y la han convertido en una tragedia”, comienza el editorial.

“La magnitud de ese fracaso es sorprendente. Según el Centro de Sistemas Científicos e Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos lidera el mundo en número de casos y muertes por COVID-19, muy por encima de los datos en países mucho más grandes como China. La tasa de muertes en Estados Unidos es más del doble de Canadá, sobrepasa a Japón, un país con una alta población de envejecientes vulnerables a la enfermedad, por un factor de casi 50. Sin embargo, una variable que sí podemos controlar es la manera en la que nos comportamos. Y en los Estados Unidos, consistentemente nos hemos comportado muy mal”, añadió la revista.

El editorial resalta que la respuesta del gobierno federal ha fallado en prácticamente cada paso, especialmente al tardar tanto tiempo para ordenar medidas de distanciamiento social y no requerir, a nivel nacional, el uso de mascarillas.

El mes pasado, la revista Scientific American endosó la candidatura de Joe Biden, la primera vez en 175 que la publicación apoya directamente a un candidato presidencial.