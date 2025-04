Weinstein se ha declarado no culpable, y el abogado defensor Arthur Aidala ha encasillado a las acusadoras como socias dispuestas a un intercambio de favores en el mundo del espectáculo.

Aidala dijo al jurado mayoritariamente femenino: “El sofá de casting no es una escena del crimen”. Comparó las acusaciones de los fiscales con el avance de una película que “se desploma”.

Una reversión y un nuevo juicio

Weinstein de 73 años, sentado una la silla de ruedas, que usa ahora debido a sus problemas de salud, no miró a Lucey ni al jurado durante su presentación ante el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg y otros en una audiencia ante una sala llena. Pero observó atentamente mientras Aidala exponía su defensa.

Al inicio del primer juicio de Weinstein, se podían escuchar gritos de “violador” de los manifestantes afuera. Esta vez, no hubo nada de eso.

No obstante, la abogada de Sokola, Lindsay Goldbrum, ha calificado el nuevo juicio de Weinstein como una “señal para otros sobrevivientes de que el sistema está avanzando — y que vale la pena hablar incluso cuando las probabilidades parecen insuperables”.

Una modelo adolescente y un modelo de película

Aunque este jurado no escuchará sobre las acusaciones que hicieron que se anulara la primera condena, se espera que el panel escuche a Sokola. Después de que el alto tribunal devolviera el caso para un nuevo juicio, los fiscales añadieron un cargo de acto sexual criminal basado en sus acusaciones.

Después del almuerzo, él atrajo a Sokola a su habitación de hotel en Manhattan diciendo que tenía guiones para que ella los viera, le ordenó desnudarse, la sujetó en una cama y le practicó sexo oral mientras ella lloraba implorándole que no lo hiciera, dijo Lucey.

En las semanas siguientes, Sokola fue fotografiada con Weinstein y una tercera persona en un evento, y su compañía le escribió una carta de recomendación para la escuela de actuación, dijo la fiscal. Lucey dijo a los jurados que los desequilibrios de poder a menudo “hacen que las víctimas se comporten de maneras que los legos posiblemente no esperarían”.

The Associated Press generalmente no identifica a las personas que afirman haber sufrido una agresión sexual a menos que consientan ser nombradas, como lo han hecho Haley, Mann y Sokola.