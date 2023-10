Lewiston - Un hombre sospechoso de disparar fatalmente a 18 personas y herir a 13 en Maine ha sido encontrado muerto, dijeron las autoridades el viernes.

Se cree que Robert Card, a quien se buscaba en relación con los tiroteos en Schemengees Bar and Grille y en la bolera Just-In-Time Recreation en Lewiston, murió de una herida de bala autoinfligida, dijo un funcionario de la ley a The Associated Press.

El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con The AP bajo condición de anonimato. La policía ha programado una rueda de prensa a las 10 de la noche.

Card, de 40 años y natural de Bowdoin (Maine), era un reservista del ejército estadounidense que fue sometido a una evaluación de salud mental a mediados de julio después de que comenzara a actuar de forma errática durante un entrenamiento, según dijo un funcionario a The Associated Press.

Card estaba siendo buscado desde los tiroteos del miércoles por la noche, y se emitieron órdenes de arresto por asesinato contra él.

Un boletín enviado a la policía de todo el país poco después del ataque decía que Card había estado internado en un centro de salud mental durante dos semanas el pasado verano tras “escuchar voces y amenazas de disparar” contra una base militar.

Un funcionario estadounidense dijo que Card estaba entrenando con el 3º Batallón, 304º Regimiento de Infantería de la Reserva del Ejército en West Point, Nueva York, cuando los mandos empezaron a preocuparse por él.

La policía estatal trasladó a Card al Keller Army Community Hospital de West Point para su evaluación, según el funcionario, que no estaba autorizado a discutir públicamente la información y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Las autoridades habían rastreado los bosques y cientos de acres de propiedad familiar, enviaron equipos de buceo con sonar al fondo de un río y escudriñaron una posible nota de suicidio el viernes en el segundo día de su intensa búsqueda de Card.

El viernes por la noche, casi 48 horas después del tiroteo, las autoridades levantaron la orden de búsqueda.

Los nombres y fotos de los 16 hombres y 2 mujeres que murieron se dieron a conocer cuando el Comisionado de Seguridad Pública del Estado, Mike Sauschuck, pidió un momento de silencio en una conferencia de prensa. Sus edades oscilaban entre los 14 y los 76 años.

Las fuerzas del orden habían dicho que no habían visto al sospechoso Card desde que su vehículo fue abandonado en una rampa para embarcaciones el miércoles, poco después del tiroteo.

Las autoridades dicen que Card, que tiene entrenamiento en armas de fuego, abrió fuego en el bar y en una bolera el miércoles en Lewiston, la segunda ciudad más grande de Maine.

La ciudad celebró una vigilia en línea el viernes por la noche con miembros del clero local, oraciones y música. Los residentes expresaron su conmoción y dolor en mensajes de chat, describiéndose a sí mismos como enfadados, afligidos, cansados y con el corazón roto. Se instó a los que estaban en casa a que encendieran velas.

Una de ellas, Victoria, escribió: “He perdido a dos personas que me importaban de verdad y a un amigo íntimo de la familia que actualmente lucha por su vida en la UCI. Tengo el corazón destrozado”.

La policía y otras fuerzas del orden fueron vistas en varias zonas de la región el viernes. Los buzos buscaron en el agua cerca de un embarcadero de Lisboa y de una empresa agrícola de la misma localidad. A lo largo del día se vieron vehículos policiales circulando a toda velocidad por varias ciudades, con las luces encendidas y las sirenas a todo volumen.

Se encontró una pistola en el coche de Card, que fue descubierto en una rampa para embarcaciones, y los agentes federales la estaban examinando para determinar si se utilizó en el tiroteo, dijeron a The Associated Press dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Los funcionarios no estaban autorizados a discutir públicamente los detalles de la investigación y hablaron con la AP bajo condición de anonimato. Las autoridades han dicho públicamente que el tirador utilizó al menos un rifle. No han revelado otros detalles, como la forma en que el sospechoso obtuvo el arma de fuego.

Las autoridades encontraron una nota de suicidio en una casa asociada con Card el jueves que estaba dirigida a su hijo, dijeron los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Dijeron que no proporcionaba ningún motivo específico para el tiroteo. Las autoridades también recuperaron el teléfono móvil de Card en la casa, lo que complica la búsqueda porque las autoridades utilizan habitualmente los teléfonos para rastrear a los sospechosos, dijeron los funcionarios.

Los agentes federales llevaron a cabo varios registros de propiedades asociadas a Card el jueves, recogiendo una serie de artículos, incluidos aparatos electrónicos, dijeron los funcionarios. Los investigadores también están analizando la información financiera de Card y revisando sus publicaciones en las redes sociales, sus escritos y su historial de salud mental, dijeron.

Los Card han vivido en Bowdoin durante generaciones, dijeron los vecinos, y varios miembros de la familia poseen cientos de acres en la zona. La familia era propietaria del aserradero local y hace años donó el terreno para una iglesia local.

“Este es su terreno”, dijo Richard Goddard, que vive en la carretera donde se llevó a cabo la búsqueda el jueves, refiriéndose al sospechoso. “Conoce cada saliente donde esconderse, cada matorral”.

Los familiares de Card dijeron a los investigadores federales que recientemente había comentado que oía voces y que se había centrado más en la bolera y el bar, según los agentes de la ley que hablaron bajo condición de anonimato. Cuando fue hospitalizado en julio en Nueva York, Card había dicho a los funcionarios militares que había estado oyendo voces y que quería hacer daño a otros soldados, dijeron los funcionarios.

La policía informó el jueves de que Card sería acusado de 18 cargos de asesinato.

Entre las víctimas de los tiroteos, se encuentra Bob Violette, de 76 años, un jubilado que entrenaba a una liga juvenil de bolos y que fue descrito como entregado, accesible y amable. El concejal de Auburn Leroy Walker dijo a los medios de comunicación que su hijo, Joe, un gerente en el bar y parrilla, murió yendo tras el tirador con un cuchillo de carnicero. Peyton Brewer-Ross era un dedicado instalador de tuberías en Bath Iron Works cuya muerte deja un vacío enorme en las vidas de su pareja, su hija pequeña y sus amigos, dijeron miembros de su sindicato.

El director de la liga juvenil de bolos prometió que la liga sobreviviría a pesar del devastador dolor que sentían sus miembros.

El Centro Educativo para Sordos de Maine dijo que los disparos habían matado al menos a cuatro miembros de su comunidad, muchos de los cuales eran ardientes defensores de las personas sordas y con problemas de audición.

Los ataques dejaron atónito a un estado de solo 1.3 millones de habitantes que tiene una de las tasas de homicidios más bajas del país: 29 asesinatos en todo 2022. La gobernadora Janet Mills dijo el viernes que muchos residentes de Maine conocerán a alguien que murió.

“A menudo se dice que nuestro estado es ‘un gran pueblo pequeño’ porque Maine es una comunidad muy unida. Como resultado, muchos de nosotros conocemos personalmente a las víctimas, incluyéndome a mí”, dijo en un comunicado. “Esta noche, pido a los habitantes de Maine que se unan a mí para leer sus historias, saber quiénes eran, celebrarlos como personas queridas y llorarlos como personas irremplazables”.

Las escuelas, los edificios públicos y muchos comercios permanecieron cerrados el viernes. El Bates College de Lewiston canceló las clases y aplazó la toma de posesión del primer presidente negro del centro.

El tiroteo es el trigésimo sexto asesinato masivo en Estados Unidos este año, según una base de datos mantenida por The Associated Press y USA Today en colaboración con la Northeastern University.