Entraron por un túnel: ladrones roban millones de dólares en mercancía de una joyería en Los Ángeles

Un número desconocido de sospechosos escapó por el mismo lugar por el que había ingresado y se marchó a bordo de una camioneta Chevy de modelo reciente, indicó. El robo no fue descubierto hasta que los empleados de la tienda llegaron a trabajar el lunes por la mañana.

Según los primeros cálculos, el botín tiene un valor de $10 millones, señaló Cuellar, quien aclaró que la cifra podría cambiar. No obstante, el propietario de la joyería dijo a The Associated Press que las pérdidas ascienden a unos $20 millones.