“Esta gente no tiene sentido del humor”: comediante defiende su comentario contra Puerto Rico en “rally” de Donald Trump

“Esta gente no tiene sentido del humor. Es salvaje que un candidato a la vicepresidencia saque tiempo de su ‘apretada agenda’ para analizar un chiste sacado de contexto para hacerlo parecer racista. Me encanta Puerto Rico y veraneo allí. Me burlé de todo el mundo... mira todo el set. Soy un comediante Tim (Walz)... tal vez sea hora de cambiarte el tampón”.