Washington D. C. - Como el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump, al menos 15 personas que han estado en eventos relacionados con el inquilino de la Casa Blanca, incluidos senadores republicanos, han dado positivo al coronavirus en los últimos días.

Aunque apenas ha iniciado el rastreo de contactos, la presentación - el pasado sábado-, de Amy Coney Barrett como candidata a jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y los preparativos de la Casa Blanca relacionados al debate presidencial, han surgido como actividades que pueden haber sido claves para la propagación del COVID-19 entre allegados al presidente Trump:

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos fue hospitalizado el viernes en la noche, después de anunciar que dio positivo al coronavirus. Trump ha presentado síntomas de fatiga, tos y congestión, mientras recibe tratamientos experimentales en el centro médico Walter Reed en la zona de Washington D. C. Sus médicos han confirmado que tuvo fiebre la noche del jueves. Hay dudas sobre la magnitud de su enfermedad y en torno al día en que comenzó a sentir los síntomas.

Melania Trump

Cuando el presidente Trump anunció su diagnóstico, también reveló que la primera dama estaba infectada con el COVID-19. La primera dama ha tenido tos leve y dolor de cabeza. El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, sostuvo que los síntomas que muestra la primera dama no requieren su hospitalización.

El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie (centro) abraza a una mujer sin identificar durante la ceremonia de nominación de la jueza Amy Coney Barrett.

Chris Christie

El exgobernador de Nueva Jersey confirmó hoy que dio positivo al virus. Christie estuvo el pasado fin de semana ayudando al presidente Trump a prepararse para el debate que tuvo el martes en la noche, en Cleveland (Ohio), frente al candidato presidencial demócrata, Joe Biden. Junto a Christie estuvieron en esas sesiones el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani y la ex consejera de Trump Kellyanne Conway. No utilizaron mascarillas.

Hope Hicks

El diagnóstico de la ayudante del presidente Trump fue el primero en ser conocido públicamente, primero por fuentes. A raíz de conocerse ese caso positivo, es que el presidente Trump se hizo la prueba de diagnóstico del coronavirus, según la versión oficial de la Casa Blanca. Hicks viajó el martes y el miércoles con el presidente Trump a Cleveland (Ohio), para el debate, y el miércoles a un evento de campaña en Minnesota.

Kellyanne Conway conversa con el secretario de Justicia federal William Barr en la ceremonia de nominación de la jueza Amy Coney Barrett.

Kellyanne Conway

La ex consejera del presidente Trump también participó el pasado fin de semana, por lo menos el 25 de septiembre, en las sesiones de práctica para el debate presidencial. Conway también estuvo el sábado en la ceremonia de presentación de la jueza Barrett, quien en este momento ocupa un curul en el Séptimo Circuito de Apelaciones federales. No utilizó mascarillas.

In this Saturday, Sept. 26, 2020, photo, Sen. Mike Lee, R-Utah, center, steps out of the West Wing to watch as President Donald Trump announces Judge Amy Coney Barrett as his nominee to the Supreme Court, in the Rose Garden at the White House in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

Mike Lee

El senador republicano por Utah asistió el sábado a la presentación de la candidatura de Barrett en la Casa Blanca. No utilizó mascarillas y se le vio abrazando a otras personas.

Thom Tillis junto a la jueza Amy Coney Barrett.

Thom Tillis

El senador republicano por Carolina del Norte también estuvo presente en el evento sobre la candidatura de Barrett al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Tampoco se le vio con mascarilla.

El director de campaña Bill Stepien (primero de derecha a izquierda).

Bill Stepien

El director de campaña del presidente Trump estuvo en la Casa Blanca el lunes. Luego viajó el martes en el Air Force One para el debate presidencial.

Ronna McDaniel

La presidenta del Partido Republicano de Estados Unidos anunció el viernes que desde el miércoles se le había diagnosticado el virus.

Reverendo John Jenkins

El presidente de la Universidad de Notre Dame fue otro de los asistentes al evento en la Casa Blanca en que se anunció la nominación de la jueza Barrett, graduada de esa institución, en la cual también ha sido profesora. Jenkins se ha disculpado con el estudiantado de su universidad por no utilizar mascarillas ni guardar distanciamiento físico.

(Twitter.com/Michael D. Shear)

Michael D. Shear

El corresponsal de Washington D. C. para el periódico The New York Times dijo que estuvo el 26 de septiembre en la residencia presidencial, pero no cubrió la ceremonia de nominación de Barrett. Sí estuvo en el grupo de reporteros que cubrió un mitin de Trump en Pennsylvania y viajó, ida y vuelta, en el avión presidencial Air Force One. También participó de una conversación fuera de récord entre Trump y los periodistas abordo del avión. Trump no utilizó mascarilla en el intercambio, según Shear.

Dos periodistas adicionales

La Associación de Corresponsales de la Casa Blanca no ha revelado los nombres de otros dos periodistas que se contagiaron con el virus. Uno cubrió la ceremonia de nominación, mientras que otro cubrió la conferencia de prensa del domingo en la Casa Blanca.

Una oficial de prensa

Aunque tampoco se ha divulgado su nombre, una funcionaria de la oficina de prensa de la Casa Blanca también dio positivo la semana pasada al coronavirus.