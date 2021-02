COLUMBUS, Ohio.- Con las puertas a punto de abrirse para otro paquete de ayudas por desempleo, los gobiernos estatales están siendo golpeados con una nueva ola de fraudes mientras intentan mantener al día los sistemas de seguridad y detener a los estafadores, quienes ya se han robado miles de millones de dólares de programas de ayudas laborales para los afectados por la pandemia.

El fraude está impactando a los contribuyentes, retrasando pagos legítimos y convirtiendo a miles de estadounidenses en víctimas de robos de identidad.

Muchos estados han fallado en salvaguardar adecuadamente sus sistemas, y una revisión de The Associated Press encontró que algunos no lo admitirá públicamente la extensión del problema.

La farsa masiva surge del robo de identidad previo desde bancos, agencias de calificación crediticia, sistemas de servicios médicos y minoristas.

Los perpetradores de fraude, a veces en China, Nigeria o Rusia, compran información de identificación personal robada en lo que se conoce como “el dark web” y la utilizan para inundar los sistemas estatales de desempleo con reclamos falsos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando el fraude de las ayudas por desempleo por parte de “organizaciones criminales transnacionales, actores domésticos sofisticados e individuos en todo Estados Unidos”, dijo Joshua Stueve, portavoz de la división criminal de la agencia.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo federal estima que más de $63,000 millones se han pagado indebidamente mediante fraude o errores, lo que representa casi el 10% del monto total pagado en los programas de desempleo relacionados con la pandemia del coronavirus desde marzo.

“Todos estamos aprendiendo que hay una epidemia de fraude”, dijo el congresista por Texas, Kevin Brady, quien es el republicano de mayor rango en el poderoso Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes federal.

Brady dijo que la estimación de $63,000 millones “es más grande que todo el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional”.

“Estos son niveles alarmantes de fraude”, agregó.

California ha sido el principal objetivo de los estafadores, con un estimado de $11,000 millones en pagos fraudulentos y $19,000 millones adicionales en cuentas sospechosas.

Colorado ha pagado casi tanto a los estafadores (un estimado de $6,500 millones) como a las personas que presentaron reclamos de desempleo legítimos.

Otras estimaciones, según informes de The Associated Press en todos los estados, van desde varios cientos de miles de dólares en estados más pequeños como Alaska y Wyoming, hasta cientos de millones en estados más poblados como Massachusetts y Ohio.

El fraude a nivel de todo Estados Unidos se ha alimentado de vulnerabilidades gemelas: una avalancha de solicitudes de beneficios por desempleo desde que comenzó la pandemia que ha abrumado a las agencias estatales y sistemas de beneficios anticuados que son presa fácil para los delincuentes astutos y persistentes.

En Ohio, las solicitudes semanales de desempleo por primera vez han oscilado entre 17,000 y más de 40,000 durante la pandemia.

Pero desde fines del mes pasado, esas reclamaciones han superado las 140,000 algunas semanas, y se cree que muchas de ellas son fraudulentas. Ohio ha pagado al menos $330 millones en reclamaciones fraudulentas de beneficios por desempleo pandémico.

En Indiana, Kentucky y Maryland, los funcionarios han dicho que durante ciertas semanas del año nuevo al menos dos tercios de las reclamaciones que recibieron se clasificaron como sospechosas debido a problemas para verificar identidades.

Pero no es el primer contacto con un fraude grave para Maryland. En julio, los funcionarios dijeron que habían descubierto una empresa criminal masiva que había robado más de $500 millones en beneficios por desempleo.

Entre los estados que se han visto más afectados se encuentran los que participan en el Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés), adoptado por el Congreso el año pasado.

El PUA ha sido un salvavidas para los trabajadores autónomos y trabajadores autónomos desempleados que normalmente no califican para el seguro de desempleo, pero también ha sido una bendición para los delincuentes que usan identidades robadas para hacer reclamos. Pero casi 800,000 de los 1.4 millones de reclamos que Ohio ha recibido a través de este programa han sido etiquetados por posible fraude.

Las estafas se han extendido tanto que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está reservando dinero para contratar a más fiscales.

Solo en Nueva York, el Departamento de Trabajo dice que ha remitido “cientos de miles de casos de fraude” a los fiscales federales.

El estado dice que ha bloqueado $5,000 millones en reclamos fraudulentos, mientras que Nueva Jersey dice que ha evitado que $2,500 millones fluyan a manos de delincuentes.