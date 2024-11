Gobernador de California no decidirá sobre caso de los hermanos Menéndez sin revisión del fiscal

Sacramento, California — El gobernador de California Gavin Newsom dijo que no tomará una decisión sobre la posibilidad de otorgar clemencia a los hermanos Erik y Lyle Menendez , quienes fueron condenados por asesinato hace casi 35 años, hasta que el nuevo fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, revise el caso.

Hochman le dijo a The Associated Press la semana pasada que no podía comentar sobre la recomendación de una nueva sentencia hasta que tenga tiempo de revisar los documentos confidenciales relacionados con los hermanos.