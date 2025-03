Un portavoz del Comando Sur de Estados Unidos dijo el jueves que no hay “extranjeros ilegales” detenidos en Bahía de Guantánamo, Cuba , después de que 40 inmigrantes fueron trasladados el martes vía aérea desde la base hacia Luisiana .

Además, dos funcionarios federales, que hablaron bajo condición de anonimato a fin de proporcionar más detalles sobre el movimiento, indicaron que si bien los 40 inmigrantes han sido retirados, eso no significa ya no se utilizará más la instalación en el futuro; simplemente aún no se toma una decisión.