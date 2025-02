Insólito: mujer demandó una clínica de fertilización luego de parir al bebé de otra paciente

Krystena Murray quedó embarazada después de someterse a una fertilización in vitro hace dos años, y dijo que no se dio cuenta hasta que dio a luz que la clínica de fertilidad había cometido un error fatal.

En diciembre de 2023, Murray dio a luz a un niño sano, pero también supo de inmediato que el bebé no se desarrolló a partir de uno de sus propios óvulos fertilizados en el laboratorio. El bebé era negro, mientras que Murray y el donante de esperma son blancos. La mujer se enteró después que los médicos habían transferido el embrión de otra paciente en lugar del suyo.

Sin embargo, Murray decidió criar al niño. Pero después de informar sobre el error a la clínica de fertilidad, la mujer alegó que el personal localizó y notificó a los padres biológicos del bebé, quienes exigieron la custodia del infante, que para ese entonces tenía 5 meses. La mujer accedió a entregar al niño para evitar una lucha legal que no podía ganar.

“Nunca me he sentido tan violada y la situación me ha dejado emocional y físicamente rota”, dijo Murray a los periodistas durante una conferencia de prensa virtual. “Pasé toda mi vida queriendo ser mamá. Amé, cuidé y crié a mi hijo y habría hecho literalmente cualquier cosa para quedarme con él”.