Miembros de la policía de Wauwatosa, un condado de Wisconsin, llevan a cabo una búsqueda exhaustiva del centro comercial Mayfair luego que se reportó un supuesto incidente de tirador activo dentro o cerca del establecimiento comercial.

Un portavoz de la policía dijo a The Associated Press que, al momento, no podía proveer información detallada sobre el supuesto incidente. No obstante, testigos relataron a la emisora WISN-TV que escucharon lo que pudieron ser entre ocho a 12 detonaciones de un arma de fuego.

La emisora añadió que lograron captar a cinco personas que fueron transportadas hasta ambulancias en camillas. Dos de las personas estaban sentadas y parecían estar conscientes.

Mientras, la portavoz del centro comercial, Lindsay Kahn, indicó que no podía ofrecer detalles.

“Es una situación en desarrollo y no haremos ninguna expresión hasta que tengamos más información”, sostuvo la portavoz.

PUBLICIDAD

El centro comercial Mayfair fue el escenario, en febrero, de un incidente en el que un oficial estatal, Joseph Mensah, mató a Alvin Cole, un adolescente negro de 17 años. Según la policía, Cole intentaba escapar de los oficiales y Mensah, que también es negro, disparó contra Cola porque, supuestamente, le apuntó con un arma de fuego.

El fiscal de distrito de Milwaukee no radicó cargos contra Mensah, pero la ciudad llegó a un acuerdo de separación con el oficial mediante el que Mensah recibirá $130,000 para renunciar a la fuerza policial.