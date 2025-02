“No me gusta el precedente que se establece cuando desacatas un fallo judicial, pero me pregunto qué otras opciones nos están dejando estos jueces”, escribió la persona.

“Lo que seguimos viendo aquí es la idea de que burócratas rebeldes que no son elegidos por nadie, que no responden ante nadie, que tienen empleos de por vida, a quienes se nos diría que nunca pueden ser despedidos —lo cual, por supuesto, no es cierto—, que el poder ha sido consolidado y acumulado durante años, ya sea con los burócratas del Tesoro o los burócratas del FBI o los burócratas de la CIA o los burócratas de USAID, con esta fuerza no electa que opera en las sombras y está dirigiendo nuestro gobierno y nuestro país”, declaró Miller en el programa “Sunday Morning Futures” del canal Fox News.