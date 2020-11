Washington D.C. – El demócrata Joe Biden, ha asumido el liderato en el conteo de votos en el estado de Georgia, y reducido la ventaja del presidente Donald Trump en Pensilvania a 18,229 sufragios, incrementando su oportunidades de triunfo en estas elecciones estadounidenses.

Biden supera esta mañana a Trump por 1,096 votos en Georgia, tras contarse unos cinco millones de votos en un estado que un candidato presidencial republicano ha ganado consecutivamente desde 1996.

Georgia, que otorga 16 votos en el colegio electoral, iría a un recuento si la ventaja del ganador es de menos de 0.5%.

Aunque Trump sigue al frente en Pensilvania, el exvicepresidente Biden ha tenido una ventaja muy amplia en Filadelfia y en el condado de Allegheny, que incluye a Pittsburgh, áreas que reúnen la mayor parte de los más de 150,000 votos por correo que quedan por contar en ese estado.

Biden ha ganado cerca de tres de cada cuatro votos emitidos por correo en Filadelfia.

El exvicepresidente Biden tiene asegurados 253 de los 538 votos del colegio electoral.

De vencer en Pensilvania, que tiene 20 votos en el colegio electoral, Biden superaría los 270 votos necesarios para ganar la Casa Blanca.

Biden se mantiene también al frente en los estados de Arizona y Nevada, que aportan 11 y 6 votos respectivamente al colegio electoral.

Aún perdiendo Georgia y Pensilvania, Biden ganaría la presidencia si resulta ganador en Arizona y Nevada.

Desde el miércoles en la madrugada, Biden ha expresado optimismo de que ganará las elecciones. “Seguimos sintiéndonos muy bien acerca de cómo están las cosas”, dijo ayer Biden.

El equipo del presidente Trump, en momentos en que el inquilino de la Casa Blanca hace denuncias de fraude sin presentar evidencia, ha presentado recursos judiciales para frenar el conteo de voto en estados claves Hasta ahora, solo ha logrado ganar acceso a los centros de escrutinio de votos, pero sin lograr frenar el conteo o poder impugnar el proceso.

Dos de las demandas, en Georgia y Michigan, fueron desestimadas.

Después de desalentar durante meses el voto por correo, Trump se quejó anoche de que los sufragios enviados a través del Servicio Postal estén poco a poco desmontando su ventaja en estados, como Pensilvania, pues esa fue una alternativa promovida por los demócratas que fue utilizada mayormente por los seguidores de Biden.

En Arizona, la ventaja del exvicepresidente Biden se ha reducido, pero mantiene una ventaja de 46,667 votos. Biden, así mismo, va al frente en Nevada, por 11,438 votos.

Tanto The Associated Press como la cadena Fox adjudicaron Arizona a Biden, aunque otros medios se han abstenido de declararle ganador en ese estado. Por ello, el estimado de The Associated Press es que Biden tiene asegurados 264 votos.

La secretaria de Estado de Arizona, Katie Hobbs, dijo que ayer en la tarde todavía faltaban por contar cerca de 450,000 papeletas enviadas por correo. Cerca de 300,000 son del condado de Maricopa, donde se encuentra la ciudad de Phoenix.

Todavía falta por adjudicar oficialmente quien ganó en Carolina del Norte (con 15 votos) y Alaska (3), donde no parece haber dudas de que prevalecerá el presidente Trump.