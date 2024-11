Jornada electoral en Estados Unidos transcurre con normalidad, aunque con unos problemas y retrasos aislados

La mayoría de los contratiempos que se produjeron hasta el mediodía fueron “en gran medida acontecimientos rutinarios previstos y planificados”, declaró Cait Conley, asesora principal del director de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras, en una rueda de prensa. Conley afirmó que la agencia no tenía constancia de ningún incidente nacional significativo que afectara a la seguridad de las elecciones.

En el estado indeciso de Pensilvania , los primeros informes de que a los observadores electorales republicanos no se les permitía entrar en algunos centros de votación se resolvieron pronto. Un juez estatal de Pensilvania ordenó que las urnas permanecieran abiertas dos horas adicionales en el condado de Cambria, que votó en un 68% por el expresidente Donald Trump en 2020. El condado solicitó la extensión después de que un fallo informático afectara a las máquinas de escaneo de papeletas, aunque los funcionarios del condado confirmaron que no se impidió el acceso a nadie y se contaron todas las papeletas.

En Maine, al menos tres escuelas secundarias que sirvieron como lugares de votación fueron objeto de falsos informes sobre la presencia de pistoleros, pero la votación continuó sin interrupciones mientras la policía confirmaba que las llamadas eran bromas. En Georgia , el secretario de gobierno Brad Raffensperger dijo que se había informado de algunas amenazas de bomba a los centros de votación, pero todas fueron consideradas no creíbles y las autoridades estaban investigando.

El FBI dijo la tarde del martes que estaba al tanto de múltiples amenazas de bomba no creíbles a lugares de votación en varios estados y dijo que muchas de ellas parecían originarse en dominios de correo electrónico rusos.

Hasta el martes, el seguimiento de la votación anticipada a nivel nacional realizado por Associated Press mostró que ya se habían depositado más de 82 millones de boletas, ligeramente más de la mitad del total de votos en la elección presidencial de hace cuatro años. Ese fenómeno se ha visto impulsado en parte por los votantes republicanos, que votaron por adelantado en mayor proporción que en comicios anteriores recientes después de una campaña del expresidente Donald Trump y el Comité Nacional Republicano para contrarrestar la ventaja de los demócratas en la votación anticipada.

Esto incluyó partes del oeste de Carolina del Norte azotadas el mes pasado por el huracán Helene. Los funcionarios electorales estatales y locales, beneficiándose de los cambios realizados por la legislatura controlada por los republicanos, realizaron un esfuerzo hercúleo para asegurar que los residentes pudieran emitir sus votos mientras lidiaban con cortes de electricidad, falta de agua y caminos destruidos. Esto pareció continuar el martes, con la junta electoral del estado de Carolina del Norte queé informó que no hubo problemas de votación.

La ausencia de problemas significativos y generalizados no ha impedido que Trump, el candidato republicano, o el CNR, que ahora está bajo su influencia, hagan numerosas afirmaciones de fraude o interferencia electoral durante el período de votación anticipada, un posible preludio de impugnaciones después del día de las elecciones.

Trump y los republicanos también han advertido sobre la posibilidad de que los demócratas estén reclutando masas de no ciudadanos para votar, una afirmación que han hecho sin pruebas y que contradice los datos, incluidos los de secretarios de estado republicanos. Las investigaciones han demostrado de forma consistente que es raro que los no ciudadanos se registren para votar. Cualquier no ciudadano que lo haga enfrenta la posibilidad de cargos por delitos graves y deportación, una medida significativa de disuasión.