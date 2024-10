La ciudad de Nueva York requisa media tonelada de vapeadores de tabaco ilegales

La medida forma parte de la “Operation Padlock to Protect” que la ciudad inició el pasado mayo para hacer frente a la venta ilegal de esta droga y que ha conseguido cerrar más de 1,200 tiendas sin licencia, además de confiscar unos $80 millones en productos ilegales .

No obstante, estos vapeadores, que no estaban regulados ni gravados y se vendían ilegalmente en distintas tiendas de los cinco distritos de la ciudad, no contenían cannabis, aunque por su carácter ilegal “es difícil saber qué hay realmente dentro”, señaló la Alcaldía a EFE.