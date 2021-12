NUEVA YORK (AP).- Las autoridades estadounidenses intensificaron los llamados el viernes para que las personas que no se han vacunado lo hagan para hacer frente a la nueva variante ómicron que contribuyó a un número récord de infecciones en Nueva York y amenazó con acabar con una segunda temporada de vacaciones en Europa.

Aunque el calendario está a punto de cambiar, el viernes tuvo una sensación distintiva de 2020: los juegos de la NFL se pospusieron debido a infecciones por COVID-19. Las Rockettes, reconocido espectáculo que se presenta en el Radio City Music Hall, cancelaron los espectáculos navideños. También fueron canceladas funciones de las obras Hamilton, Tina - The Tina Turner Musical y Harry Potter and the Cursed Child, entre otros.

Los gobiernos europeos, en tanto, impusieron una serie de restricciones que paralizaron los viajes por tierra y vieron a los viajeros agachados.

Aún se desconoce mucho sobre ómicron, pero las autoridades advierten que parece más transmisible que la variante delta, que ya ha ejercido presión sobre los hospitales de todo el mundo. La incertidumbre por sí sola fue suficiente para que muchas personas cambiaran sus planes.

En los Estados Unidos, la administración del presidente Joe Biden se resistió a endurecer las restricciones, pero también esbozó escenarios nefastos para los no vacunados en un llamado a los estadounidenses indecisos para que se vacunen.

“Para los no vacunados, están viendo un invierno de enfermedades graves y muerte, para ustedes, sus familias y los hospitales que pronto pueden abrumar”, dijo el viernes el coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Zients, haciéndose eco de los comentarios del propio presidente a principios de esta semana.

La nueva variante ya está en “plena vigencia” en la ciudad de Nueva York, dijo el alcalde Bill de Blasio, y los nuevos casos alcanzaron un récord de un día de más de 8,300 el jueves. Pero las nuevas hospitalizaciones y muertes, hasta ahora, están muy por debajo de su pico de primavera de 2020 e incluso donde estaban esta vez el año pasado, según muestran los datos de la ciudad.

El coronavirus también volvió a interrumpir los deportes en Estados Unidos. La NFL anunció este viernes que se aplazarían tres juegos del fin de semana a la próxima semana debido a los brotes. La liga no ha especificado si los casos provienen de la variante ómicron.

Radio City Rockettes canceló cuatro presentaciones programadas para este viernes debido a los casos de COVID-19 en la producción, y los planes para los próximos programas aún se estaban evaluando. El popular programa navideño generalmente tiene cuatro shows por día en diciembre en el Radio City Music Hall en Manhattan.

El Dr. Stanley Weiss, profesor de epidemiología de la Universidad de Rutgers, dijo que los funcionarios deben reaccionar más rápido, citando la voluntad de redefinir la vacunación completa para incluir inyecciones de refuerzo, por ejemplo.

“Todo el mundo quiere que terminemos con esta pandemia, pero para que podamos superarla, no podemos ignorar la realidad de lo que está sucediendo y lo que se necesita”, dijo Weiss.