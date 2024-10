¿Los hombres de Estados Unidos son reacios a votar por una mujer? Partidarios de Kamala Harris abordan el tema

El expresidente Barack Obama dijo que le estaba hablando a los hombres de raza negra en particular cuando insinuó que “algunos no están entusiasmados con la idea de tener a una mujer como presidente”.

“Parte de ello me hace pensar que, bueno, simplemente no les está gustando la idea de tener a una mujer como presidenta, y se les están ocurriendo otras alternativas y otras razones para ello”, afirmó. “¿Están pensando en no participar, o en apoyar a alguien que tiene un historial de denigrarlos, porque creen que eso es una muestra de fortaleza, porque eso es ser un hombre? ¿Despreciar a las mujeres? Eso no es aceptable”.