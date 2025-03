Los manifestantes de Jewish Voice for Peace (Voz Judía por la Paz) , que llevaban camisetas rojas con la inscripción “Los judíos piden dejar de armar a Israel ” y portaban pancartas que decían “Oponerse al fascismo es una tradición judía” y “Lucha contra los nazis, no contra los estudiantes”, corearon “¡Devuelvan a Mahmoud a casa ahora!”.

Mahmoud Khalil, residente permanente en Estados Unidos, casado con una ciudadana estadounidense y que no ha sido acusado de violar ninguna ley, fue arrestado frente a su apartamento en la ciudad de Nueva York el sábado y enfrenta la deportación. El presidente Donald Trump ha afirmado que el arresto de Khalil fue el primero “de muchos por venir” y prometió en las redes sociales deportar a los estudiantes que, según él, participen en “actividades proterroristas, antisemitas y antiestadounidenses”.

“Solo estoy defendiendo mis derechos, y estoy defendiendo a Mahmoud Khalil, quien ha sido secuestrado ilegalmente y llevado a un lugar no revelado”, dijo a The Associated Press. “¿Te suena eso a Estados Unidos?”.