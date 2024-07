Museo de Arizona cuenta historia de animales antiguos a través de sus heces fosilizadas

Fragmentos de hueso en un pedazo de caca fosilizada en un nuevo museo en el norte de Arizona , acertadamente llamado Poozeum (que en inglés sería algo como Museopopó), se encuentran entre las pruebas más pequeñas que indican que el T. Rex no era un gran masticador, sino que se tragaba trozos enteros de presa.

Los coprolitos no son muy comunes, pero pueden constituir la mayoría de los fósiles encontrados en algunos sitios, y la gente ha aprendido más y más sobre ellos en las últimas décadas, dijo Anthony Fiorillo, director ejecutivo del Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México.

“La mayoría de las veces encuentro dientes afilados y cosas así”, dijo. “Realmente no he encontrado mucho coprolito, pero ¿a quién no le gusta el coprolito?”