“No somos nosotros, eres tú”: Miami Beach “rompe su relación” con las vacaciones de Spring Break, o al menos lo intenta

Miami Beach, Florida - Miami Beach está tratando de romper con las vacaciones de primavera o “Spring Break”, pero aún no está claro si éstas captarán la indirecta.

Después de tres años consecutivos de violencia en las vacaciones de primavera , las autoridades de Miami Beach están implementando medidas de seguridad de un mes de duración destinadas a frenar el caos, incluyendo restricciones de estacionamiento para los no residentes y el cierre de cafés en las aceras durante los fines de semana más concurridos. La ciudad ha advertido a los visitantes que esperen toques de queda, registros de bolsos en la playa, cierres anticipados de playas, controles de alcoholemia y detenciones por posesión de drogas y violencia.

Muchas de las restricciones de la ciudad no son nuevas, pero en años anteriores se instituyeron como medidas de emergencia durante la festividad no oficial, no como medidas establecidas con antelación.