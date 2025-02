La directiva firmada esta semana elimina una política del gobierno de Biden, raramente utilizada, promulgada en octubre de 2022, después de que la Corte Suprema anulara el fallo del caso Roe vs. Wade y más estados comenzaran a imponer restricciones más severas al aborto.

Firmado el miércoles por Jeffrey Register , el director del departamento de recursos humanos del Pentágono, el memorando simplemente muestra líneas rojas tachando la regulación anterior y no ofrece otra orientación.

El departamento no ha respondido aún a la pregunta de si los miembros del servicio podrán seguir disponiendo de tiempo libre para viajar a sus expensas.

“Nuestros miembros del ejército van a donde sea necesario para servir valientemente a nuestro país, y debido a que la Corte Suprema extremista del presidente Trump anuló Roe, donde ellos y sus familias están estacionados literalmente dictamina su acceso a la atención reproductiva fundamental” , indicó Warren en un comunicado. “Ahora, Trump les da la espalda a nuestros miembro de las fuerzas armadas, y en particular a nuestras mujeres en las fuerzas armadas, para ganar puntos políticos. Es vergonzoso y solo hará que nuestras tropas y nuestra nación sean menos seguras”.

El entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin , instituyó la política en octubre de 2022 para asegurar que las tropas que estaban asignadas a estados donde ya no se proporcionaban abortos u otros tipos de atención médica como el tratamiento de fertilización en vitro (FIV), aún pudieran acceder a esos servicios.

El Departamento de Defensa el viernes no pudo decir cuántas veces se utilizó la política de reembolso, ni los costos. Pero el pasado marzo, los funcionarios dijeron que había sido utilizada por miembros del servicio o sus dependientes solo 12 veces de junio a diciembre de 2023. Y el costo total fue de aproximadamente $40,000 para cubrir transporte, alojamiento y comidas.

La política no cubría el costo de los abortos, y no está claro cuántos de los 12 viajes fueron para abortos u otro tipo de atención de salud reproductiva, como el tratamiento de FIV. Esa información médica específica está protegida por la ley de privacidad de la salud.

En su memorando en ese momento, Austin dijo que los miembros del servicio y sus familias estaban preocupados de que podrían no tener acceso igualitario a la atención médica, incluidos los abortos. Y señaló que los miembros de las fuerzas armadas que a menudo deben mudarse por diversas misiones o entrenamientos se verían obligados a viajar más lejos, tomar más tiempo libre del trabajo y pagar más para acceder a la atención de salud reproductiva.

Ordenó al departamento permitir a las tropas y dependientes, de acuerdo con la ley federal, tomar tiempo libre y usar viajes oficiales para llegar a otros estados para la atención reproductiva no disponible localmente. Esa atención incluye la fertilización in vitro y otras ayudas para el embarazo que también pueden no estar accesibles cerca.