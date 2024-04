Pueblos originarios en Estados Unidos demandan a empresas de redes sociales por suicidio de jóvenes indígenas

La demanda, presentada el martes ante un tribunal del condado de Los Ángeles , nombra como indiciados a Meta Platforms , matriz de Facebook e Instagram ; Snapchat , de Snap Inc; ByteDance, matriz de TikTok ; y Alphabet, propietaria de YouTube y Google .

Empresas de redes sociales acusadas de “conducta indebida deliberada”

The Associated Press se puso en contacto con las empresas para solicitar sus comentarios. Google afirmó que “las afirmaciones en estas querellas simplemente no son ciertas”.