¿Qué hará Donald Trump en su primer día de vuelta a la Casa Blanca? Aquí lo que ha prometido

Desaparecer la mayoría de sus casos penales, al menos los federales

Indultar a los trumpistas que atacaron el Capitolio

1 / 10 | Imágenes del caos en el Capitolio de Estados Unidos. Los Policías tratan de detener a los manifestantes frente al Capitolio. - The Associated Press

Desmantelar el “Estado profundo” de trabajadores gubernamentales

Imponer aranceles a las importaciones, especialmente las de China

Revocar las protecciones para estudiantes transgénero

Perforar, perforar, perforar

Resolver la guerra entre Rusia y Ucrania

Deportaciones masivas de migrantes

Preguntado sobre el costo de su plan, le dijo a NBC News: “No es una cuestión de un precio. No es, realmente, no tenemos opción. Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los señores de la droga han destruido países, y ahora van a regresar a esos países porque no se van a quedar aquí. No hay precio”.