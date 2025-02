Reanudan investigación y recuperación de cuerpos en el río Potomac tras choque aéreo en Washington D.C.

Nadie sobrevivió a la colisión del miércoles por la noche entre el avión comercial y un helicóptero del Ejército. Más de 40 cadáveres han sido recuperados del río al tiempo que continúa el enorme esfuerzo de recuperación, informaron funcionarios policiales a The Associated Press el viernes. Los funcionarios no estaban autorizados para discutir detalles de la investigación y hablaron bajo condición de anonimato.