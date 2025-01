Recordatorios del asalto al Capitolio federal se desvanecen mientras Donald Trump retoma el poder

Las cicatrices en las paredes han sido reparadas. Las ventanas y puertas que los alborotadores rompieron han sido reemplazadas. Y no hay placa, exhibición o remembranza de ningún tipo.

No obstante, hay diferentes razones para ello.

La placa que nunca se colocó

Pero casi tres años después, no hay ninguna placa. No se sabe por qué ni quién es responsable de ello. Una portavoz del arquitecto del Capitolio remitió las preguntas al funcionario encargado de mantener el orden en la Cámara de Representantes, quien no respondió a las solicitudes de información.