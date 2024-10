Renuncia otro alto funcionario de Nueva York en medio de pesquisa contra al alcalde

La renuncia, reportada por primera vez en el New York Post, se produce un mes después de que agentes federales confiscaran dispositivos de altos funcionarios de la ciudad, incluidos Banks y su hermano, el canciller escolar David Banks, quien renunció la semana pasada. En total, cinco altos funcionarios han dejado la administración en el último mes.

En una investigación por separado, los fiscales federales están analizando si una firma de consultoría dirigida por un tercer hermano de Banks, Terence, violó la ley al aprovechar sus conexiones familiares para ayudar a empresas privadas a obtener contratos de la ciudad, según una persona familiarizada con el asunto que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a revelar información sobre las investigaciones.