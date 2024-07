Rescatan a más de 100 delfines que encallaron cerca de Cape Cod

Diez delfines murieron durante el varamiento del viernes en The Gut, en Wellfleet, en el río Herring. The Gut es lugar de encallamientos frecuentes que, según los expertos, se deben en parte a su forma de gancho y a las fluctuaciones extremas de las mareas.

Entre las personas que colaboraron en el rescate había más de 25 miembros del personal del IFAW y 100 voluntarios entrenados. El grupo también contó con el apoyo de Whale and Dolphin Conservation, el Center for Coastal Studies, AmeriCorps of Cape Cod y el New England Aquarium.