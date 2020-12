Aunque Donald Trump aún se rehúsa a reconocer a Joe Biden como el presidente electo de Estados Unidos, el 20 de enero tendrá que comenzar una nueva etapa lejos de la Casa Blanca cuando finalmente juramente el nuevo mandatario.

Y si Trump tiene pensado irse a vivir a su club privado en Mar-a-Lago, Florida, ya enfrenta un problema.

El Washington Post reportó anoche que un grupo de vecinos del complejo sometió una carta a la municipalidad de Palm Beach alegando que Trump no podrá vivir permanentemente en Mar-a-lago debido a un acuerdo que se firmó en la década de 1990, y en el que se estableció que el complejo se convertiría en un club privado y dejaría de ser una residencia permanente. La carta también fue enviada al Servicio Secreto.

Según el Washington Post, se espera que Trump se vaya a vivir a Mar-a-lago una vez deje la Casa Blanca.

El diario reseña que en 1993, cuando las finanzas de Trump estaban en un mal momento, el costo de mantener las instalaciones en Mar-a-Lago ascendía a millones de dólares cada año. Para abaratar costos, Trump llegó a un acuerdo con la municipalidad de Palm Beach, en el que los miembros del club no podían pasar más de 21 días al año en alguna de las suites, y no podían hospedarse por más de siete días consecutivos. Antes de que el acuerdo fuera finalizado, un abogado de Trump le aseguró al consejo municipal en una reunión pública que Trump no viviría en Mar-a-Lago.

En su presidencia, según registros del Post, Trump ha viajado al menos en 30 ocasiones a Mar-a-Lago y ha pasado 130 días allí.

En su carta a Palm Beach, los vecinos de Mar-a-Lago le piden a la municipalidad que le notifique a Trump que no puede vivir allí para evitar una “situación vergonzosa” en la que tenga que abandonar el lugar tras instalarse allí. En los últimos años, los vecinos de Mar-a-Lago se han quejado del ataponamiento que causan las visitas de Trump a Palm Beach. Incluso, señalan que el todavía presidente ha intentado en varias ocasiones violentar el acuerdo de 1993.

Funcionarios de Trump ni de Palm Beach reaccionaron a la historia del Washington Post.