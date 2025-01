Rudy Giuliani alcanza acuerdo en disputa sobre propiedad de condominio y otros activos

En una audiencia reciente, Giuliani dijo que no está “empobrecido” pero no tiene acceso a la mayoría de sus activos restantes.

“Todo lo que tengo está atado. No tengo auto. No tengo tarjeta de crédito. No tengo efectivo. No puedo acceder a cuentas bancarias que realmente serían mías porque han impuesto... órdenes de suspensión, por ejemplo, en mi cuenta de Seguridad Social, a lo cual no tienen derecho”, dijo.