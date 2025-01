Se registran largas filas en el consulado de Colombia en Miami ante políticas migratorias de Trump

La colombiana Carolina Agudello dijo al medio que teme por miembros de su familia que están en situación irregular y quienes ni se atreven a salir de casa. “Están pagando sus impuestos, sólo están aquí para trabajar, no hacen daño a nadie. Duele verlos así”, señaló.

La oficina consular no ha respondido hasta el momento a preguntas hechas a EFE, pero ha publicado una guía con los derechos de los migrantes en Estados Unidos y que incluye una pauta sobre “cómo actuar frente a posibles situaciones de hostigamiento migratorio”.

No obstante, a pesar de esta resolución, algunas plataformas y cuentas en redes sociales como Only in Dade hicieron eco el martes de largas colas y esperas en migraciones para cientos de colombianos que arribaban al aeropuerto de Fort Lauderdale, en el sur de Florida procedentes de su país, incluso sin importar si tenían doble nacionalidad o su estatus migratorio en regla.