Albany, Nueva York — Un investigador de la policía de Albany sometió hoy, jueves, una querella criminal en contra del exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por un crimen sexual menos grave.

La querella, radicada por un oficial de la Oficina del Sheriff del condado de Albany, acusa a Cuomo de colocar su mano bajo la camisa de una mujer en hechos que, supuestamente, ocurrieron el 7 de diciembre de 2020. La querella no incluye el nombre de la víctima, pero Cuomo fue acusado públicamente, de tocar inapropiadamente a una ayudante, Brittany Comisso, en un incidente en la mansión ejecutiva en Albany el año pasado.

La Fiscalía de Albany y la Oficina del Sheriff no emitieron declaraciones ante pedidos de The Associated Press, pero el periódico Times Union citó anónimamente a varios oficiales que indicaron que la querella fue sometida “prematuramente” y que la decisión final en cuanto a si se radicarían cargos contra Cuomo no había sido tomada.

El abogado de Cuomo y su portavoz no contestaron llamadas ni mensajes buscando reacciones.

Commisso, una asistente ejecutiva de Cuomo, sostuvo que el exgobernador puso una de sus manos debajo de su camisa y la manoseó mientras se encontraban solos en la mansión ejecutiva. Añadió que Cuomo la agarró para abrazarla mientras se preparaba para salir de la oficina, y cuando le dijo que “nos vas a meter en problemas’, Cuomo le contestó que “no me importa” y cerró la puerta.

Cuomo ha negado que haya manoseado a Commisso al indicar que “tendría que estar loco para hacer algo como eso”.

Commisso radicó una querella formal ante la oficina del Sheriff en agosto del año pasado, la misma semana en la que la fiscal de Nueva York, Letitia James, anunció que, tras una investigación, Cuomo acosó sexualmente a 11 mujeres y luego intentó silenciar a una de las víctimas. Otras acusaciones delineadas en el informe van desde besar a mujeres sin permiso hasta realizar preguntas no deseadas sobre sexto y sus vidas sociales.

Cuomo renunció al cargo de gobernador de Nueva York una semana después de la publicación del informe en lo que fue una caída estrepitosa para el político que se encontraba en su tercer término y que era visto como una figura política competente durante las conferencias de prensa para manejar la pandemia de COVID-19.

La querella menciona piezas de evidencia como mensajes de policías en un celular Blackberry, récords de llamadas y mensajes de texto, informes de seguridad de edificios y mensajes de texto del celular de Cuomo.