Trasplantan riñón de cerdo a mujer al borde de la muerte

La combinación de insuficiencia cardíaca y renal significaba que Lisa Pisano estaba demasiado enferma para tolerar un trasplante tradicional y no le quedaban opciones . Los médicos del hospital NYU Langone Health de la Universidad de Nueva York elaboraron un novedoso uno-dos: implantar una bomba mecánica para mantener el latido cardíaco y luego trasplantar un riñón de un cerdo genéticamente modificado.

“Estaba al final del camino”, dijo Pisano a The Associated Press. “Aproveché una oportunidad. En el peor de los casos, si no funcionaba para mí, tal vez funcionaría para otro y ayudaría a la siguiente persona”.