Perú aumenta a 5,600 el número de ingresos diarios a Machu Picchu

El gobierno no mencionó de forma directa los motivos del aumento, pero en enero el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo dijo durante una presentación en el Foro Económico Mundial de Davos que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) había establecido un tope de 4,044 visitantes simultáneos, lo que abre la posibilidad de establecer turnos y de ese modo incrementar el número de personas que ingresan por día.

Los arqueólogos que trabajan en la ciudadela dijeron durante una visita de un equipo de The Associated Press en 2020 que de acuerdo con sus estudios se calcula que en el siglo XV vivían como máximo 410 personas en el lugar, por lo que el ingreso masivo de visitantes podría ser perjudicial para su conservación. El entonces director del parque arqueológico, José Bastante, indicó que la ciudadela de piedra no había sido diseñada para recibir miles de personas por día.