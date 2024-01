Machu Picchu luce casi vacía de turistas en medio de protestas

“ Parece la época de la pandemia del COVID-19 , casi no se ve gente ”, dijo Roger Monzón, un empleado de limpieza de 25 años del hotel Inkas Land del distrito de Machupicchu, quien estos días atiende el teléfono del edificio de 18 habitaciones que al momento sólo alberga a dos turistas de Portugal.

El gobierno entregó esta tarea a Joinnus, una plataforma de venta virtual de boletos que pertenece a uno de los grupos económicos más ricos de Perú. La ministra afirma que el uso de la plataforma privada busca una venta transparente de las entradas ya que se detectó un mercado de venta de boletos no registrados que en 2023 provocó una pérdida de $1.8 millones por entradas no reportadas por las oficinas estatales en Cusco .

Los grandes empresarios del turismo están de acuerdo con la medida, mientras cientos de pequeños operadores tienen desconfianza. Estos últimos creen que no hay forma legal de fiscalizar el resguardo de la confidencialidad de los datos personales que la plataforma Joinnus obtiene de los turistas —teléfonos, correos electrónicos y fecha de visita a la ciudadela— y que se podría trasladar esta información valiosa a algunas empresas turísticas que podrían ofrecer con anticipación servicios de hospedaje, comida y traslado a los turistas en perjuicio de la libre competencia y de los pequeños empresarios.

No hay cifras oficiales sobre las pérdidas en la primera semana de protestas, pero algunos gremios turísticos calculan los daños en unos $4.7 millones . “Las pérdidas incluyen a todos los sectores que están directamente vinculados al turismo como las agencias turísticas, los hoteles, los restaurantes, los guías turísticos, pero también los mercados, los taxistas y las comunidades campesinas”, dijo Elena González, presidenta de la Asociación de Agencias de Turismo de Cusco .

El historiador estadounidense Mark Rice, autor del libro “Destino Machu Picchu: La política del turismo en el Perú del Siglo 20”, dijo a The Associated Press que en la primera mitad del Siglo 20, cuando a muchos líderes peruanos no les interesaba la cultura andina, los cusqueños proponían que los turistas visitaran Cusco y sobre todo Machu Picchu. “Fue notable que los cusqueños insistieran en la dimensión global de Machu Picchu y de la cultura Inca”, indicó.