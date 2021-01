La red social Twitter decidió bloquear permanentemente la cuenta del presidente Donald Trump, quien criticó la suspensión y alegó estar en conversaciones con otros sitios para lanzar su propia plataforma.

“Después de una revisión detallada de los Tweets recientes de la cuenta @realDonaldTrump y el contexto que los rodea, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia”, indicó la red social en un tuit.

En respuesta, Trump acudió a la cuenta oficial de @POTUS para criticar las acciones de Twitter e incluso alegó que ha estado en conversaciones con otras empresas para lanzar su propia plataforma.

“Como he dicho desde hace mucho tiempo, Twitter ha ido cada vez más lejos en la prohibición de la libertad de expresión y esta noche los empleados de Twitter han coordinado con los demócratas y la extrema izquierda para remover mi cuenta de su plataforma, para silenciarme -y a ti, los 75 millones de grandes patriotas que votaron por mí. Twitter será una compañía privada, pero sin el regalo de la Sección 230 por parte del gobierno no existirían por mucho tiempo más. Predije que esto pasaría. Hemos estado negociando con otros sitios y pronto tendremos un gran anuncio, mientras exploramos posibilidades de tener nuestra propia plataforma en un futuro cercano”, escribió el presidente en una serie de tuits que ya fueron borrados de Twitter.

El pasado miércoles, la red social tomó una medida sin precedentes y eliminó comentarios del presidente que justificaban el asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes, al alegar que respondía a un presunto fraude que le robó la victoria en las elecciones, algo de lo que no hay ninguna prueba.

“En el contexto de los horribles eventos de esta semana, dejamos en claro el miércoles que violaciones adicionales de las Reglas de Twitter podrían resultar en este mismo curso de acción. Nuestro marco de interés público existe para permitir que el público escuche directamente a los funcionarios electos y líderes mundiales. Se basa en el principio de que las personas tienen derecho a tener el poder para rendir cuentas abiertamente”, indicó Twitter hoy en un comunicado.

“Sin embargo, dejamos en claro hace años que estas cuentas no están completamente por encima de nuestras reglas y no pueden usar Twitter para incitar a la violencia, entre otras cosas. Seguiremos siendo transparentes en torno a nuestras políticas y su aplicación”, añadió.

La red social nombró varios factores que influyeron en la determinación de suspender la cuenta, entre los que destacan alegados planes que han comenzado a proliferar en y fuera de Twitter sobre futuras protestas armadas de los simpatizantes de Trump, incluido un ataque secundario propuesto contra el Capitolio y los edificios del gobierno federal el 17 de enero de 2021.

Asimismo, indicó que los últimos tuits del mandatario saliente y su uso de las palabras “patriotas estadounidenses” se interpretan como apoyo a a quienes cometen actos violentos en el Capitolio de los Estados Unidos, así como su insistencia en mencionar un supuesto fraude en las elecciones.

“La mención de que sus seguidores tienen una ‘VOZ GIGANTE en el futuro” y que “¡¡¡No serán irrespetados ni tratados injustamente de ninguna manera, forma o forma !!!’ se interpreta como una indicación más de que el presidente Trump no planea facilitar una “transición ordenada” y, en cambio, planea continuar apoyando, empoderando y protegiendo a quienes creen que ganó las elecciones”, lee el comunicado sobre el penúltimo tuit de Trump.

Después del asalto de sus simpatizantes al Capitolio, Trump emitió varios mensajes en los que no fue crítico del allanamiento violento de la sede legislativa y se limitó a pedir “volver a casa” a las miles de personas que se dieron cita hoy en Washington para protestar contra la certificación del triunfo electoral del demócrata Joe Biden, elegido presidente conforme a las normas electorales del país.

No fue hasta el siguiente día que Trump condenó los actos de violencia en el Capitolio y dijo que habría una transición de poder ordenada en las próximas semanas.

Trump ha alegado constantemente fraude, pese a no existir pruebas de ello, algo que llevó a Twitter a marcar esos comentarios como imprecisos y disputados por lo que no puede ser retuiteado o interactuar con él, pero no fue hasta esta semana que el republicano se vio impedido de publicar en su red social favorita.

Con información de EFE.