Denver- Un hombre que colocó tres fallidos explosivos en un templo de Testigos de Jehová en un suburbio de Denver, antes de matar a su esposa y suicidarse el día de Navidad, es sospechoso de haber causado una explosión en la sede de un sindicato, informó la policía el miércoles.

El domingo, poco antes del asesinato-suicidio, Enoch Apodaca, de 46 años, entró a la sede del sindicato de electricistas International Brotherhood of Electrical Workers Local 68 con un recipiente y hubo “una gran explosión” poco después de que salió, indicó la policía de Thornton. El edificio, que la policía describió como “el lugar de trabajo” de Apodaca, estaba cerrado y nadie resultó lastimado. El recipiente era similar al que fue usado en el templo, señaló la policía.

Hace poco más de un año, dijo un representante del ex empleador de Apodaca, Sturgeon Electric Company Inc., Apodaca le dijo a un representante sindical que iba a matar a su esposa y al representante sindical, y “vendré por la gente responsable” de que él y su esposa perdieran sus empleos. La acusación está contenida en un pedido de orden de protección, reportado inicialmente por el diario Denver Post. El documento señala que Apodaca había sido despedido en junio de 2021, pero no dice por qué.

Según la policía, Apodaca y su esposa, identificada por la oficina forense como Melissa Martinez, de 44 años, llegaron al Kingdom Hall de los Testigos de Jehová en Thornton a eso de las 9 a.m., una media hora antes de la primera reunión del día. La pareja antes era miembro del templo, pero ya no era bienvenida allí, indicó la policía.

Apodaca le ordenó a su esposa acercar su camión a una ventana antes de romper la ventana con un martillo y poner adentro los artefactos explosivos, dijo la policía. Añadió que Apodaca entonces le disparó a su esposa y se suicidó.