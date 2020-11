Por Matthew Rosenberg

QAnon obtuvo su primera victoria política nacional el 3 de noviembre cuando Marjorie Taylor Greene, una partidaria de la enrevesada teoría de conspiración pro-Trump, ganó un escaño en la Cámara de Representantes de Georgia, lo que lleva a los pasillos del Congreso un movimiento en línea que ha inspirado violencia en el mundo real y ha sido calificado como una potencial amenaza de terrorismo doméstico por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Greene estaba entre al menos una decena de candidatos republicanos al Congreso —algunos cálculos elevan la cifra a 20— que habían expresado cierto grado de apoyo a QAnon y su creencia infundada de que el presidente Trump lucha contra un conciliábulo de demócratas satánicos que abusan de los niños y burócratas del Estado profundo que buscan la dominación mundial. La mayoría se postulaba para escaños demócratas confiables.

La victoria de Greene era esperada —se presentaba sin oposición en uno de los distritos más conservadores del país— así como las derrotas de la mayoría de los otros candidatos vinculados a QAnon. Ninguno de los resultados alteró lo que ya se ha hecho evidente dentro y fuera del Partido Republicano: este es el año en que las teorías conspirativas, entre las que destaca QAnon, ganaron un nuevo punto de apoyo en el partido.

La afluencia de candidatos vinculados a QAnon fue solo el ejemplo más destacado de cómo un fenómeno que comenzó en los límites del internet infestados de troles se había trasladado fuera de la red y a la vida política estadounidense, facilitado por el propio Trump, al adherirses a teorías de conspiración y a su continua persecución del sistema político tradicional. La pregunta ahora es si la elección representa el comienzo del ascenso político de QAnon o su momento cubre. Mucho dependerá de cómo le vaya a Trump.

Una victoria de Trump sería una bendición sin reservas “que podría hacer que las filas de los seguidores de QAnon se engrosen”, dijo Travis View, quien presenta QAnon Anonymous, un pódcast que busca explicar el movimiento.

Una derrota de Trump sería más complicada. QAnon ha demostrado ser increíblemente elástico, absorbiendo viejas teorías de conspiración y recuperándose después de que una u otra de sus predicciones no se materializaba. En todo caso, los seguidores de QAnon pueden llegar a ver una victoria del exvicepresidente Joe Biden como prueba de que el Estado profundo es tan poderoso que logró derribar a un presidente.

Al mismo tiempo, pocos prevén que Trump, libre de cualquier limitación de su cargo, haga algo para aplacar tal discurso, aunque el resto de los líderes del partido puede que ya no estén dispuestos a quedarse sentados mientras él hace afirmaciones descabelladas o permite teorías de conspiración.

“No se puede ser un partido nacional exitoso y simultáneamente vender teorías de conspiración”, dijo en una entrevista Alex Conant, un consultor republicano que ha supervisado la estrategia de comunicación en las campañas presidenciales y del Senado.

El futuro de QAnon dependerá de cuán profundamente se haya filtrado el movimiento en el partido, y si la corriente tradicional republicana puede recuperar a los adherentes de la teoría de conspiración, lo que de ninguna manera es una certeza. El movimiento está descaradamente a favor de Trump, y presenta al presidente como una especie de dios-emperador y retrata a la viaja guardia republicana como solo un poco mejor que los demócratas.

Mientras que es difícil señalar cuántos votantes republicanos se sienten así, hay una creciente evidencia de que los seguidores de QAnon constituyen una pequeña pero significativa minoría dentro del partido. El crecimiento del movimiento se ha acelerado desde el comienzo de la pandemia y, en una reciente encuesta de YouGov, la mitad de los partidarios de Trump encuestados dijeron que pensaban que los demócratas poderosos estaban involucrados en los círculos de élite del tráfico sexual de niños, un principio básico de QAnon.

Trump ha hecho poco para desalentar a los seguidores de QAnon. Ha descrito a los adeptos de QAnon —varios de los cuales han sido acusados de asesinato, terrorismo doméstico o secuestro planificado— como “gente que ama a nuestro país”. Sus hijos han publicado mensajes en las redes sociales relacionados con la teoría de conspiración, y sus asesores han hecho llamamientos apenas disfrazados a sus seguidores. El más reciente se produjo la semana pasada, cuando Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump, afirmó sin pruebas que Biden “incentivaría” el tráfico de niños si fuera elegido.

“El presidente le ha dado oxígeno”, dijo Brendan Buck, exconsejero de los dos últimos presidentes republicanos de la Cámara de Representantes, Paul D. Ryan y John A. Boehner. “Ha tenido muchas oportunidades para acallarlo y ha elegido no hacerlo”.

Más allá del círculo de Trump, la mayoría de los líderes republicanos han hecho poco para detener la propagación de QAnon en sus filas. En todo caso, algunos líderes del partido, desesperados por mantener su control en el Senado y no perder más terreno en la Cámara, a veces han consentido silenciosamente el ascenso de QAnon.

Lauren Boebert, una candidata a la Cámara en Colorado que hizo comentarios de aprobación sobre QAnon antes de distanciarse del movimiento, derrotó a un titular republicano de cinco periodos en una primaria en junio. El martes por la noche, enfrentaba una competencia reñida el martes por la noche.

Angela Stanton-King, quien se esperaba que perdiera su elección a un escaño en la Cámara de Representantes en un distrito fuertemente demócrata de Atlanta, publicó repetidamente contenido de QAnon y oscuras etiquetas como #ConfíaEnElPlan, y sin embargo atrajo contribuciones de campaña del Comité Nacional Republicano y del Partido Republicano de Georgia. Jo Rae Perkins, una candidata republicana al Senado en Oregón, declaró en mayo, “Estoy con Q y el equipo” y más tarde publicó un video en el que hizo lo que se conoce como un juramento para los soldados digitales de QAnon. De manera similar, se esperaba que fuera derrotada.

Entre los otros candidatos que se esperaba que perdieran el 3 de noviembre estaban contendientes como Mike Cargile, quien era uno de los varios republicanos vinculados a QAnon que desafiaron a los demócratas titulares en California por los escaños en la Cámara. Su biografía en Twitter incluye la etiqueta #WWG1WGA, una versión abreviada del lema de QAnon: “Where We Go One We Go All” [Donde vamos uno vamos todos].

En otro lugar, Ron Weber, un graduado de West Point y abogado en Ohio que venció a otros tres contendientes en una primaria y ha compartido etiquetas de QAnon y teorías de conspiración por sus redes sociales, perdió su elección el martes.

Pero es Greene, la candidata victoriosa en Georgia, cuya candidatura ha ejemplificado las dificultades del partido para manejar su problema de QAnon. Ahora que se dirige al Congreso, el partido debe decidir qué hacer con ella.

“Creo que empezará con poco margen de maniobra”, dijo Buck.

Aún así, agregó, hay un problema fundamental: “No hay un liderazgo en el partido, una corriente tradicional, en la forma que solía existir”, y así “los integrantes del Congreso se han dado cuenta de que hay un campo de juego abierto para ser quien quieras si puedes conseguir atención por ti mismo”.

Greene, quien es dueña de una compañía de construcción, ha llamado a QAnon “una oportunidad única en la vida para sacar a esta camarilla global de pedófilos adoradores de Satanás”. También ha hecho comentarios despectivos sobre negros, judíos y musulmanes.

Casi todos los republicanos electos en el distrito 14 del Congreso de Georgia, donde Greene se postulaba para un escaño en la Cámara de Representantes, se alinearon para oponerse a ella después de que derrotó a otros ocho candidatos en las primarias de junio y forzó una segunda vuelta.

Pero no todos en el partido fueron tan poco acogedores. Trump publicó un tuit de felicitación después de la buena actuación de Greene en junio, y dos de sus más destacados partidarios la apoyaron: el representante Jim Jordan de Ohio y Mark Meadows, el excongresista que ahora es jefe de personal de la Casa Blanca.

Las objeciones de los demás parecieron desvanecerse después de que Greene ganara la segunda vuelta en agosto. El representante Kevin McCarthy por California, líder de la minoría en la Cámara, dijo que se le asignaría un comité si era elegida. La senadora Kelly Loeffler, quien fue nombrada por el gobernador en diciembre pasado y que busca un mandato completo en una elección especial en Georgia, aceptó de inmediato el respaldo de Greene.

Por su parte, Greene ha tratado recientemente de distanciarse de sus opiniones más controvertidas. Cuando se le preguntó sobre QAnon en una entrevista en Fox News, dijo que había elegido otro camino. También tuiteó que ahora había aceptado que el Pentágono había sido alcanzado por un avión secuestrado el 11 de septiembre de 2001, no por un misil.

Pero añadió: “El problema es que nuestro gobierno nos miente tanto para proteger al Estado profundo, que a veces es difícil saber qué es real y qué no”.