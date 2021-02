En una transmisión en vivo para comunicarse directamente con las comunidades escolares, la designada secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte Santos, detalló hoy los plantes de trabajo que discute la agencia para dar paso al reinicio de clases presenciales en las escuelas públicas, lo que se prevé que sucederá a partir del 3 de marzo.

Algunas de las principales medidas que se implementarán para el reinicio de clases presenciales son:

1. Cada escuela que reabra contará con personal de enfermería escolar, que se encargará del cernimiento para detectar posibles síntomas asociados al COVID-19 y, además, será el enlace con el sistema de rastreo de casos y con el Departamento de Salud.

2. Los padres, madres o encargados no podrán entrar a los planteles. Deberán esperar fuera de la escuela mientras se le toma la temperatura a los menores.

3. No se usarán los comedores escolares, aunque se confeccionarán alimentos en las cocinas para llevar.

4. Cada escuela determinará cómo dividirá a los estudiantes de cada salón en grupos más pequeños y se determinará qué días cada grupo acudirá a tomar clases.

5. Cada grupo que acudirá a tomar clases presenciales tendrá entre ocho y 12 estudiantes, “dependiendo del tamaño del grupo”, indicó la secretaria. De este modo, se tomarán las medidas de distanciamiento necesarias.

6. En la primera fase, solo regresarán a las escuelas los alumnos de kínder, primer grado, segundo grado, tercer grado, salones a tiempo completo de Educación Especial y duodécimo grado. Los alumnos de otros grados continuarán tomando clases a distancia.

7. El horario de clases será uno reducido. La designada secretaria informó que, posiblemente, solo tomarían mediodía de clases de forma presencial.

8. Se activará un equipo interdisciplinario de ayuda al estudiante con trabajadores sociales, consejeros, sicólogos y enfermeros para dar apoyo emocional a los alumnos.

9. Las escuelas tendrán termómetros digitales, materiales de limpieza y mascarillas extra, aunque los alumnos y empleados deberán llegar a los planteles con sus propias mascarillas ya puestas.

Aún no hay una decisión final

Aponte Santos destacó que, aunque aún no se ha tomado una decisión final sobre cuáles escuelas recibirán estudiantes el próximo mes, la reapertura serán una “gradual, paulatina” y se hará tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de adultos y menores en medio de la pandemia de coronavirus.

“La gran mayoría concurre que ya es momento de que nuestros estudiantes, niños y jóvenes, puedan ir teniendo contacto con sus maestros y compañeros y que tengan un espacio y herramientas para ir desarrollando su parte social, emocional y desempeño académico”, expresó la secretaria, al destacar que las guías de trabajo son “dinámicas” y podrán ser modificadas continuamente.

Sin embargo, en la sección de comentarios de su transmisión por la red social Facebook abundaban los mensajes de padres que decían que no llevarían a sus hijos a las escuelas. “Los míos no van”, “para lo que queda de año, que se queden en casa” y “mi hija va presencial si las cosas mejoran en agosto” fueron algunos de los comentarios. Otros, aunque con menos insistencia, cuestionaron por qué las escuelas siguen cerradas. “¿Por qué no quieren que empiecen las clases cuando los centros comerciales ya están abiertos?”, expresó una usuaria.

En su mensaje, la funcionaria resumió los planes que comenzó a divulgar la semana pasada sobre cómo sería el regreso a las aulas. El Departamento de Educación ya ha identificado 172 planteles que pudieran recibir estudiantes nuevamente, ninguno de ellos en la zona del sur más afectada por los terremotos que comenzaron el año pasado.

De acuerdo la guía de reapertura, en la primera fase solamente regresarán a las escuelas los estudiantes de kínder a tercer grado, los de duodécimo grado, y los de salones a tiempo completo de Educación Especial. Los menores de cada salón serán divididos en dos grupos, que no deberían superar los 12 estudiantes. Cada grupo tomaría clases presenciales dos días a la semana y los otros tres continuarían con clases a distancia.

“Se sugiere, a modo de ejemplo, que los estudiantes culminen su horario escolar entre 11:00 y 11:30 a.m. Todo va a depender de la organización escolar que aplique”, indicó. “Los almuerzos continuarán en modalidad ‘grab and go’ (entrega). No se usará el comedor por determinación (del Departamento) de Salud”, expresó.

Cada plantel deberá cumplir con un estricto protocolo para reducir los riesgos de contagio con COVID-19, como el uso constante de mascarillas, lavado de manos y la presencia de personal de enfermería escolar, entre otros.

Como parte de los preparativos, Aponte Santos señaló que personal de la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) ya trabajan para acondicionar la planta física de las escuelas. Asimismo, hasta el 4 de febrero, ya se 24,347 empleados docentes y no docentes del Departamento de Educación habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

“La colaboración e integración de todos será fundamental para que seamos exitosos en este esfuerzo. Los invito a que seamos parte de las soluciones y las propuestas”, acotó Aponte Santos, quien extendió su llamado a las organizaciones magisteriales y sindicatos de la agencia.