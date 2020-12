Los funcionarios de La Fortaleza y el Departamento de Seguridad Pública (DSP) que estuvieron involucrados en la compra de una guagua blindada bajo la administración del exgobernador Ricardo Rosselló, pudieran haber violentado normativas de Hacienda al realizar pagos sin que el vehículo fuera entregado al gobierno.

Así lo anticipó la administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG) y Principal Oficial de Compras del Gobierno, Karla Mercado, en entrevista con El Nuevo Día, al señalar que, hasta esta tarde, el DSP no le había entregado documentación clave para los próximos pasos con relación al futuro del vehículo -que no ha sido entregado al gobierno- y concluir si se cumplió o no con las reglas de Hacienda, lo cual podría conllevar señalamientos.

“Hubo funcionarios involucrados tanto de La Fortaleza como de Seguridad Pública”, apuntó Mercado, al referirse al proceso de compra.

La guagua Suburban del 2018 del fabricante estadounidense Chevrolet fue adquirida mediante una orden de compra a través de la ASG el 23 de febrero de 2018, por orden de Raymond Cruz, entonces funcionario en La Fortaleza. La empresa seleccionada para la compra fue Texas Armoring Corporation (TAC), localizada en San Antonio, Texas. La cotización ascendía a $245,000, pero incluía un descuento de $27,550.

El primer pago a TAC se realizó el 9 de marzo de 2018, por $165,000. Luego, el 25 de octubre de 2018, el DSP, dirigido entonces por el exsecretario Héctor Pesquera- emitió un pago por $58,150 provenientes del Negociado de la Policía. Pero en el expediente original, dijo Mercado, no hay evidencia de cumplimiento con el Reglamento 31 de pago por anticipado de bienes o servicios.

“El Departamento de Hacienda depende de una certificación de que el bien fue recibido o una justificación que justifique ese pago por adelantado sin haber recibido el bien o servicio”, explicó la licenciada. Esto implica que, incluso, funcionarios de Hacienda pudieron haber violentado sus propios procesos, pues no consta la autorización expresa de la agencia, a pesar de ser uno de los filtros antes de emitir el pago.

Además de los $224,100, la empresa reclama pagos pendientes -incluyendo los $27,550- como resultado de negociaciones y cambios de orden posteriores a la adquisición original. Mercado indicó que esas peticiones se realizaron luego de que la compra de la guagua saliera a la luz pública y La Fortaleza transfiriera el uso del vehículo a la Unidad de Operaciones Tácticas (SWAT) de la Policía.

Esas peticiones de cambio con Texas Armoring no constan en el expediente de compra original, señaló la administradora.

“Desde el 3 de junio de 2020 y por los siguientes seis meses, la ASG ha estado intentando obtener los detalles de esta compra”, aseguró, añadiendo que, aunque estableció comunicación con la empresa, esta no le ha ofrecido información detallada alegando que no ha recibido una autorización de La Fortaleza o el DSP a esos fines.

Durante las vistas públicas de transición de gobierno ayer, el secretario Pedro Janer dijo que, además de someter el expediente de la compra a la Oficina del Contralor, la agencia sometió copia al Departamento de Justicia. “No voy a llegar a una conclusión o pasar juicio sobre algunas de las pesquisas que están llevando a cabo las entidades reguladoras”, expresó Mercado, aunque añadió que “con una vista somera al expediente” es posible identificar que faltan documentos.

En una carta con fecha del 12 de noviembre, aunque se envió ayer, el DSP le notificó a Mercado que el vehículo “no tiene utilidad” en ninguno de los negociados de la agencia, y transfiriendo a la ASG la responsabilidad de culminar con el proceso.

La licenciada dijo que cancelar la transacción en esta etapa “acarrea consecuencias fiscales y la posibilidad de perder fondos públicos invertidos para la compra de este vehículo. A esto se suma, que un trámite de cancelación de un contrato podría acarrear posibles consecuencias legales que ameritan un análisis responsable”.

Otra posibilidad, indicó, sería realizar una subasta pública, aunque advirtió que “nunca se recuperaría el dinero completo”. Asimismo, otra opción sobre la mesa, si el vehículo llegara a la isla,sería designarlo al área de seguridad del Departamento de Justicia para el trasporte de víctimas y testigos de delito. La determinación sobre qué finalmente pasará con el vehículo, sostuvo Mercado, “debe venir de La Fortaleza”.