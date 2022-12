Los trabajos de habilitar un nuevo carril y construir un muro temporero como medida de protección, luego que enormes rocas cayeran sobre el pavimento en la Autopista Luis A. Ferré entre Salinas y Cayey, han costado cerca de $3 millones, informó Luis Vélez, ingeniero de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), al tiempo que señaló que al momento no cuentan con un plan para la reparación permanente.

“El costo del método final no lo puedo dar todavía porque no lo he determinado”, expresó Vélez, el ingeniero a cargo del proyecto.

El pasado 6 de noviembre, se registró un derrumbe en la PR-52, en el que rocas de hasta 10 por 15 pies cayeron sobre el pavimento y bloquearon el paso de un tramo frente al Monumento al Jíbaro, en dirección de Salinas a Cayey.

Según el ingeniero Vélez, las piedras que yacen sobre los carriles son parte del material que están utilizando para construir un muro temporero que medirá unos 15 pies y que capturará cualquier material que se desprenda durante los trabajos de reparación, para así evitar que llegue a los carriles. Se supone que esta fase del proceso esté completada en dos semanas.

“Cuando tengamos completamente la barrera abajo, vamos a ver una operación más fuerte porque vamos a estar removiendo más material para llegar a la roca”, dijo.

“Entonces, una vez hayamos removido el material que está suelto, que esté seguro y que no haya ninguna fisura que nos afecte, entonces determinamos el mecanismo de protección que vamos a usar”, añadió Vélez, por lo que el tiempo para concluir el trabajo aún es incierto.

Teniendo en cuenta la complejidad del proyecto, la ACT habilitó un carril temporero para continuar con el movimiento vehicular en la zona.

Construcción del muro temporero tras derrumbe en la PR-52, en dirección de Salinas a Cayey. (Suministrada)

Asimismo, Vélez informó que la ACT está realizando una evaluación completa de la PR-52 para verificar si alguna área es propensa a ceder por fuertes lluvias.

“Hay unas áreas que tienen unos pequeños deslizamientos que se van a estar atendiendo estas semanas próximas”, puntualizó.

Previo al deslizamiento, el tramo afectado era parte de un proyecto de rehabilitación de puentes. A partir del viernes, se cerrará el carril derecho, en dirección de Salinas a Cayey, para el depósito de hormigón. El ingeniero Vélez dijo que ese era el procedimiento normal cuando se realiza este tipo de trabajo y que ello es prueba de que el equipo de Carreteras sigue trabajando.