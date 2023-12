LUMA Energy y 10 desarrolladores privados cumplieron, antes de la medianoche del viernes, con las condiciones requeridas para que 11 fincas de energía fotovoltaica procedieran a las fases de construcción e interconexión que, conforme a las disposiciones contractuales, deberán haberse completado, en la mayoría de los casos, para septiembre de 2025.

El presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Francisco Berríos Portela, informó que, antes del jueves, ya se habían concretado los acuerdos de interconexión y otras “condiciones subsecuentes” para ocho de las 11 obras previstas. Aunque se reservó los nombres de los proponentes que ya habían firmado el acuerdo de interconexión y cumplido con todas las condiciones, confirmó que los dos proyectos solares de Clean Flexible Energy –una filial de AES– estaban entre los tres que quedaban pendientes.

A inicios de noviembre, solamente se habían finiquitado las condiciones de cuatro proyectos solares: Solaner Puerto Rico (San Germán), Yabucoa Solar, Convergent Coamo y Go Green USA (Yabucoa). Por lo tanto, aún no se habían materializado los acuerdos correspondientes a Tetris Power (Arecibo), Pattern Barceloneta, CS-UR Juncos PV, Guayama Solar y Ciro Two Salinas, además de Clean Flexible Energy. LUMA confirmó este viernes que se había logrado el cierre con todos los proponentes.

“El asunto de las interconexiones ya se resolvió con todos los desarrolladores, por lo que están en posición de firmar”, dijo Berríos Portela, en entrevista el jueves con El Nuevo Día, en la que insistió en que la AEE no hubiera concedido extensiones adicionales al plazo.

A través de los acuerdos de interconexión, en síntesis, se estipulan los costos de las instalaciones que LUMA construirá para habilitar el transporte de energía desde los proyectos de generación hasta las líneas de transmisión que opera el consorcio.

Los 11 proyectos, aprobados por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) desde 2022, agregarán 855 megavatios (MW) de capacidad. La obra de mayor capacidad generatriz es CS-UR Juncos (125 MW), seguida de Clean Flexible Energy Aguirre (120), Go Green USA (100), Convergent Coamo (100), Clean Flexible Energy Jobos (80.35), Pattern Barceloneta (70), Ciro Two Salinas (68), Guayama Solar (50), Tetris Power (45), Solaner Puerto Rico (40) y YFN Yabucoa (32.1).

Con la excepción de Clean Flexible Energy –que tiene hasta el 30 de noviembre de 2025–, todos los proyectos de esta primera ronda de adquisición ordenada por el NEPR deben comenzar a inyectar energía a la red en o antes del 30 de septiembre de ese año.

Clean Flexible Energy, además, tiene dos proyectos de almacenamiento de energía en baterías con 100 MW de capacidad cada uno, mientras que Convergent cuenta con tres proyectos –en Peñuelas, Caguas y Ponce– que suman 150 MW de almacenamiento.

Aunque la mayoría de los proyectos solo tendrán 22 meses para entrar en operaciones –en lugar de los 24 meses previstos originalmente–, Berríos Portela se expresó confiado de que será posible completar la construcción dentro del término dispuesto. “Se otorgaron esas dispensas, a final de septiembre, bajo la consideración de que eran temas administrativos que estaban pendientes, y no queríamos que se cayeran los contratos por temas administrativos”, sostuvo el también secretario auxiliar de Asuntos Energéticos de La Fortaleza.

Un proyecto adicional, denominado Esmeralda Solar Farm, fue cancelado luego que la Junta de Supervisión Fiscal rechazó el costo de venta de energía acordado en junio y, en una carta del 24 de noviembre, descartó las enmiendas contractuales que se introdujeron luego, al plantear que constituyeron una ventaja indebida para el proponente con relación a los demás desarrolladores. Esmeralda Solar Farm hubiera generado hasta 60 MW.

Clientes absorberán aumentos en costos

Las enmiendas que se aprobaron, en el primer semestre del año, incrementaron los costos de venta de energía en un 34% respecto a las versiones originales de los contratos, lo que repercutirá sobre las tarifas que eventualmente pagarán los consumidores. En entrevista con El Nuevo Día, el principal oficial regulatorio de LUMA, Mario Hurtado, expresó que los aumentos en los costos de interconexión negociados, igualmente, impactarán las tarifas, toda vez que se considerarán gastos de producción de energía.

“Los costos de la generación se recuperan bajo el PPCA (‘Power Purchase Cost Adjustment’), y estos proyectos, como todos los que ya existen, van a ser parte de ese mecanismo, y los costos del sector energético, en última instancia, se recuperan de los clientes. En este caso, también va a ser así”, afirmó Hurtado.

El ejecutivo de LUMA recordó que, en gran medida, las trabas para finiquitar las condiciones contractuales respondieron a factores como la inflación global y problemas en las cadenas de suministro, con sus consiguientes aumentos en los costos de materiales y equipo para el desarrollo de las obras.

“Es importante entender que la interconexión es solo una parte de muchos elementos de estos proyectos y nunca ha sido un obstáculo para que se complete la ejecución”, argumentó Hurtado. “Siempre hemos estado trabajando mano a mano con la AEE y otros desarrolladores. Estos son acuerdos técnicos y los términos difíciles, como en todos los negocios, siempre son los económicos”.

Por su parte, Berríos Portela señaló que desconoce cuántos de los 10 desarrolladores accederán a los préstamos del Departamento de Energía federal, pero indicó que, a la fecha, no se ha concretado ninguna transacción, considerando que la AEE tendría que intervenir en algunas de las etapas de aprobación.