Canóvanas - El gobernador Pedro Pierluisi se mostró confiado este miércoles en que prevalecerá en la demanda que presentó en su contra el presidente del Senado, José Luis Dalmau, por presuntamente violar el precepto constitucional de separación de poderes, al no designar a nadie en propiedad para la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Eso está en manos de los tribunales. El equipo legal del Partido (Nuevo Progresista), particularmente la comisionada electoral (Vanessa Santo Domingo) está segura de que tenemos la razón, de que vamos a prevalecer”, afirmó el primer ejecutivo en una conferencia de prensa.

“Yo no he estado evadiendo un deber, al contrario, yo ejercí el deber de nominar a ese cargo a dos diferentes personas. En cualquier momento, yo pudiera nominar de nuevo. No hay nada que impida que yo haga una nominación, ya sea para el cargo de presidente de la CEE o presidente alterno o alterna”, continuó.

Dalmau presentó el domingo la demanda, en la que acusó al gobernador de presuntamente “usurpar poderes constitucionales reservados para los cuerpos legislativos, al negarse a someter nombramientos en propiedad, con el claro intento de retener interinatos indefinidos en clara violación de la Constitución y a las propias decisiones del Tribunal Supremo”.

PUBLICIDAD

La presidenta interina de la CEE, Jessika Padilla Rivera, figura como codemandada en el pleito. La vista inicial será este jueves, a la 1:30 p.m., en la sala 907, ante el juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de San Juan.

El gobernador recordó que hizo nombramientos para la presidencia y la presidencia alterna de la CEE, pero fueron rechazados por la Asamblea Legislativa, que debe confirmarlos, como dicta el Código Electoral. Alegó que la Legislatura “ha impedido que personas” que ha designado asuman el cargo en propiedad.

En agosto, el gobernador retiró el nombramiento del juez Jorge Rafael Rivera Rueda como presidente de la CEE y luego nominó al cargo a Cyndia Enid Irizarry Casiano, quien fue derrotada, de inmediato, por la mayoría de los miembros en la Cámara de Representantes.

“La presidenta alterna, ese cargo, precisamente está diseñado para que ella esté a cargo de la CEE, si hay una vacante en la presidencia de la misma”, subrayó Pierluisi.

Padilla Rivera era la presidenta alterna de la CEE y, con la renuncia del presidente Francisco Rosado Colomer el verano pasado, pasó a regentar el organismo electoral. Los nombramientos de Padilla Rivera y Rosado Colomer a la cabeza de la CEE culminaron en 2022, pero se quedaron a la espera de sus sucesores.

“Realmente, es que cada vez que he tratado de llenar esa vacante, igual que la presidencia alterna, el obstáculo ha sido la Asamblea Legislativa, y yo no puedo dejar la CEE descabezada”, puntualizó Pierluisi.