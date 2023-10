Al menos seis de 11 proyectos de energía solar pertenecientes al primer tramo (“tranche”) de adquisición por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) corren el riesgo de cancelarse si, a fin de mes, no se ha concretado el acuerdo de interconexión que cada uno de los proponentes privados debe firmar con LUMA Energy para dar paso a la construcción.

De los nueve contratos cuya fecha para cumplir con todas las “condiciones subsecuentes” estipuladas vencía el 30 de septiembre, solamente el proyecto de Convergent Coamo –con capacidad de 100 megavatios (MW)– logró concretar tanto el acuerdo de interconexión con LUMA Energy como el resto de los requisitos previos a la ejecución de la obra, precisó Jaime Umpierre, jefe de Operaciones de la AEE.

“Hay otros dos proyectos que firmaron los acuerdos de interconexión, pero no han cumplido con todo el requerimiento, las condiciones subsecuentes dentro del PPOA (acuerdo de compra de energía)”, sostuvo Umpierre, en referencia a los proyectos de Solaner Puerto Rico y Go Green USA, que se prevé tengan capacidad para 40 MW y 100 MW, respectivamente.

PUBLICIDAD

Otros seis proyectos enfrentaban el plazo del 30 de septiembre, pero al presente tienen pendiente el cumplimiento de determinados requisitos y tampoco han suscrito el acuerdo de interconexión: Tetris Power (45 MW), Pattern Barceloneta Solar (70 MW), CS-UR Juncos PV (125 MW), Yabucoa Solar (32.1 MW), Guayama Solar Energy (50 MW) y Ciro Two Salinas (68 MW).

Umpierre aseguró, sin embargo, que los contratos continúan vigentes y ninguno de los proyectos se ha cancelado.

“(Para) todos estos proyectos, que son nueve en total, el reloj de construcción comenzó a correr el 1 de octubre, que es el período de 24 meses establecido en el PPOA”, expuso el funcionario, en referencia al término establecido para que cada uno de los proyectos comience a inyectar energía a la red. A la luz de ese plazo, los proyectos deben estar operacionales para octubre de 2025.

De los nueve contratos cuya fecha para cumplir con todas las “condiciones subsecuentes” estipuladas vencía el 30 de septiembre, solamente el proyecto de Convergent Coamo –con capacidad de 100 megavatios (MW)– logró concretar tanto el acuerdo de interconexión con LUMA Energy como el resto de los requisitos previos a la ejecución de la obra, precisó Jaime Umpierre, jefe de Operaciones de la AEE. (The Associated Press)

Pese a la dispensa en curso al cumplimiento con las distintas condiciones, el ingeniero aclaró que la AEE concedió a LUMA Energy y a los proponentes hasta el 31 de octubre para finiquitar los acuerdos de interconexión y demás requisitos.

Más temprano este año, mientras los proponentes y la AEE renegociaban los términos de los PPOA firmados en 2022, el Negociado de Energía de Puerto Rico dispuso que los desarrolladores privados no asumirían los aumentos a los costos originales que supusieran las interconexiones. Luego de varios “cambios de política”, LUMA Energy decidió que se haría cargo de ejecutar las obras de interconexión a través de un contratista externo. Las interconexiones, en síntesis, sirven para llevar la energía generada por los proyectos solares a las líneas de transmisión que opera el consorcio.

PUBLICIDAD

“El ‘waiver’ (dispensa) se otorgó para dar un tiempo razonable para que cumplan con ciertas condiciones del contrato, pero el tiempo de construcción comenzó a correr. (…) Nosotros los exhortamos a que firmen, porque ya han firmado tres (acuerdos de interconexión). Hay apertura de LUMA y la AEE para que esto se firme. Estamos dando al 31 de octubre para que firmen y no vamos a dar extensiones adicionales”, subrayó Umpierre.

El jefe de Operaciones atribuyó las dilaciones a “preocupaciones” de la Asociación de Productores de Energía Renovable “con relación a términos que ellos entienden que son conflictivos con los términos del PPOA, el riesgo que representa el tiempo que se demore el contratista de LUMA en construir la interconexión… Yo no veo que sean problemas que no tengan solución de aquí a tres semanas. No va a haber un aumento al desarrollador, eso no es controversia”.

Al momento de esta publicación, LUMA Energy no había respondido a un pedido de reacción de El Nuevo Día.

Más temprano este año, mientras los proponentes y la AEE renegociaban los términos de los PPOA firmados en 2022, el Negociado de Energía de Puerto Rico dispuso que los desarrolladores privados no asumirían los aumentos a los costos originales que supusieran las interconexiones. (Shutterstock)

Otros dos proyectos solares del “tranche” 1, en manos de Clean Flexible Energy –subsidiaria de AES–, enfrentan una fecha de cierre que vence el 30 de noviembre, al tiempo que un puñado de proyectos de baterías de almacenamiento de energía esperan por autorización de la Junta de Supervisión Fiscal, dijo Umpierre.

Un asunto a corregir

Para el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, de cara a los demás tramos de adquisición de energía limpia, “una de las lecciones importantes que podemos aprender es que se tiene que mejorar significativamente cómo se trabaja el asunto de los costos de interconexión. Ya vimos que el mes pasado estos costos no se tenían”.

PUBLICIDAD

“A muchos estos contratos, se les afectó su costo y ahora, que los contratos están firmados, los costos son mayores a lo establecido. Eso no es aceptable. Debe haber un mayor control y supervisión sobre las acciones de este operador (LUMA), más allá de lo que está haciendo actualmente la Autoridad para las Alianzas Público Privadas”, opinó Torres Placa.

Para el representante de los clientes, los aumentos repercuten sobre la tarifa que pagan los consumidores, toda vez que los gastos fijos del sistema eléctrico –la red de transmisión y distribución– representan un costo de alrededor de 8 centavos por kilovatio hora (kWh). Por lo tanto, cualquier PPOA que incluya un costo en exceso de 12 centavos por kWh redunda en una tarifa mayor a los 20 centavos, la meta establecida en la política pública.

De los 11 contratos aprobados en el “tranche” 1, seis incluyen un costo de compra de energía mayor a 12 centavos.