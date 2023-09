La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) avaló –con una serie de condiciones– las enmiendas que acordaron, en pasados meses, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y 10 proponentes privados de proyectos de energía renovable a gran escala, un proceso que resultó en un incremento de 34% en los costos de electricidad, según la comunicación oficial del organismo.

En la carta que la JSF remitió ayer, jueves, a la AEE, se precisa que las renegociaciones de los contratos tuvieron como resultado que el costo promedio de cada megavatio hora (MWh) producido aumentara de $99 a $133. El costo actualizado, por lo tanto, se traduce en un alza de 3.4 centavos por kilovatio hora (kWh) en el precio al que la AEE adquirirá la energía generada por las 11 entidades privadas.

Aunque la JSF expresó múltiples reservas con los cambios acordados entre las partes, concluyó que, en última instancia, permitir que los proyectos solares del llamado Tramo 1 sigan adelante obra en el mejor interés del sistema energético y que, en última instancia, producirán rebajas tarifarias para los clientes.

“Reconocemos que las enmiendas escalarán unos costos contractuales que, en algunos casos, exceden los aumentos anuales promedio experimentados en los Estados Unidos continentales. Sin embargo, la Junta de Supervisión también valora grandemente la progresión de estos proyectos, que simultáneamente garantizan menores costos de generación de energía a los consumidores. Es vital garantizar que (los proyectos) avancen a la etapa de operación comercial”, subrayó la JSF en la misiva al director legal de la AEE, Richard Franqui Cruz.

De acuerdo con los cálculos expuestos por la JSF, incluso luego de las renegociaciones, los proyectos de energía renovable redundarán en ahorros de 13% para 2025 –cuando deben entrar en operaciones– y de 53% para 2035.

Las enmiendas contractuales se acordaron tras las exigencias de proponentes que apuntaron a la inflación global, alzas en las tasas de interés y retrasos en las cadenas de distribución de materiales.

Condiciona la aprobación

Como condición para sostener su aval, la JSF exigió que los 10 proponentes soliciten financiamiento a la Oficina del Programa de Préstamos (LPO, en inglés) del Departamento de Energía federal y ordenó que, de tener éxito, la AEE y los contratistas acuerden las enmiendas contractuales pertinentes.

“En caso de que la LPO apruebe la financiación a un proveedor de recursos (proponente), cualquier ahorro que resulte (del préstamo) deberá reflejarse de manera directamente proporcional en una baja en las tarifas. Por lo tanto, la AEE y los proveedores de recursos deberán acordar los nuevos términos que reflejen los ahorros logrados”, planteó la JSF por medio de su abogado principal, Jaime El Koury.

En caso de que la LPO deniegue la solicitud de préstamo, sostuvo el organismo fiscal, los proponentes deberán evidenciar que realizó “esfuerzos diligentes” y explicar las razones por las que “no cumplió con los requisitos de la LPO”.

Lanza advertencia

Pese a que dio paso a los contratos, la JSF subrayó que las enmiendas suponen un riesgo de cara a las licitaciones subsecuentes para la adquisición de energía renovable que supervisa el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Como parte de los proyectos aprobados en el Tramo 1, el NEPR dio paso a 855 MW de capacidad de energía solar y 350 MW en baterías de almacenamiento.

“Aunque prácticas, permitir las renegociaciones a los PPOA (contratos de compra de energía) originales puede distorsionar la competición de mercado y traer ciertos riesgos. Las renegociaciones pueden provocar que las ofertas de potenciales licitadores no reflejen las condiciones del mercado, pensando que posteriormente pueden cambiar los términos, afectando la calidad y los precios de proyectos de futuros”, consignó la JSF.

Originalmente, el NEPR aprobó 18 contratos, de los cuales 10 proponentes completaron el proceso de enmiendas: Ciro Two Salinas, Guayama Solar Energy, Convergent Coamo Energy Storage, Clean Flexible Energy, CS-UR Juncos PV, Go Green USA America, Solaner Puerto Rico One, Tetris Power, Pattern Barceloneta, YFN Yabucoa Solar. Clean Flexible Energy, una filial de AES, cuenta con dos proyectos de energía solar y otros dos de almacenamiento.

De acuerdo con los contratos revisados por El Nuevo Día el pasado mes, el proyecto de Ciro Two Salinas, de 68 MW, cuenta con el precio de venta de energía más bajo, de 9.55 centavos por kWh, con un “escalador” de 2% anual. El costo más alto, en tanto, lo presenta Pattern Barceloneta, con 15.311 centavos por kWh. El contrato de Pattern no incluye escaladores anuales.