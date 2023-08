Seis organizaciones demandaron al gobierno de Puerto Rico por la aprobación de proyectos industriales de energía renovable que serían construidos en terrenos de alto valor agrícola y ecológicamente sensitivos, en presunta violación a las disposiciones del Plan de Uso de Terrenos (PUT) y las leyes de política pública energética, agrícola, ambiental y de cambio climático.

En el recurso de “mandamus” –sometido el 9 de agosto–, las organizaciones solicitaron al Tribunal de Primera de Instancia de San Juan que prohíba al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), la Junta de Planificación (JP), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Departamento de Desarrollo de Económico y Comercio (DDEC) y el Estado Libre Asociado (ELA) la aprobación de proyectos industriales de energía en áreas de reservas agrícolas.

Argumentaron que las propias leyes de política pública establecen que los lugares aptos para proyectos de energía renovable son los vertederos en desuso, los terrenos previamente contaminados, estacionamientos y los techos.

El NEPR, sin embargo, aprobó una primera fase de 18 proyectos que ocupan 5,097.85 cuerdas de terreno en suelos clasificados como “Reserva Especial Agrícola” y “Suelo Rústico Especialmente Protegido” que, de acuerdo con el PUT, deben protegerse, denunciaron las agrupaciones.

“Pese a la letra clara de las referidas leyes, el NEPR ha aprobado contratos de compra de energía para 18 proyectos industriales de energía renovable que se pretenden ubicar ilegalmente en la Reserva Especial Agrícola, y estará considerando unos 80 proyectos industriales adicionales, sin antes identificar los lugares aptos conforme a la ley, sin considerar la ubicación, sin contar con las conclusiones que debe someter el DDEC y sin excluir los terrenos de la Reserva Especial Agrícola”, lee la demanda, dada a conocer ayer, lunes.

Las organizaciones alertaron, también, que queda “la consideración de probablemente más de 80 proyectos industriales de energía renovable, sin que antes se identifique la ubicación y los lugares aptos”, como requieren la Ley de Política Pública Energética (Ley 17 de 2019) y la Ley de Transformación y Alivio Energético (Ley 57 de 2014).

Pierluisi: “No son suficientes”

Mediante declaraciones escritas enviadas hoy, martes, a El Nuevo Día, el gobernador Pedro Pierluisi informó que las “agencias concernidas” están realizando la “evaluación correspondiente” de la demanda.

“Ahora bien, hay que destacar que el 64% de los terrenos de la isla son considerados como ‘Suelo Rústico Especialmente Protegido’, dentro de los cuales se incluyen los terrenos reservados para usos agrícolas. La realidad es que los techos de las casas y los terrenos impactados por vertederos no son suficientes para poder cumplir con nuestra política pública energética, que nos exige que el 100 % de nuestra generación provenga de fuentes de energía renovable para el 2050″, reconoció.

Sostuvo, por otro lado, que la Ley 17 de 2019 no prohíbe el uso de terrenos agrícolas para proyectos de energía renovable, sino que “procura que se identifiquen tecnologías y lugares aptos para viabilizar su integración”, incluyendo vertederos en desuso o contaminados.

“Ninguno de los usos que imponga el gobierno por medio de los planes de uso de terrenos puede ser una prohibición absoluta. Por esta razón y otras, la Junta Adjudicativa de la OGPe está autorizada por ley a hacer variaciones y atender consultas de ubicación para cambiar, variar o designar los usos de los terrenos”, puntualizó el gobernador.

En la misma línea, el secretario del DDEC, Manuel Cidre, indicó que la dependencia “presentará oportunamente sus argumentos y defensas afirmativas atendiendo cada una de las alegaciones”.

“El DDEC se reafirma en el fiel cumplimiento de todos los mandatos estatutarios, así como los reglamentos y normativas aplicables para cumplir con la política pública energética del gobierno de Puerto Rico”, dijo Cidre.

También por escrito, el presidente de la JP, Julio Lassús, informó que la agencia aún no había sido emplazada ni notificada este martes “de orden alguna por parte del tribunal”.

“Responsablemente, tomamos conocimiento de la demanda y estamos trabajado en la coordinación interagencial para la presentación de nuestras alegaciones. Basado en la información disponible, estas son las expresiones que tenemos por el momento”, sostuvo.

Mientras, el NEPR informó que no reaccionaría a la demanda.

Las entidades demandantes son Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica Inc., Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc., Comité Diálogo Ambiental Inc., Puente de Williamsburg Inc. (Enlace Latino de Cambio Climático), Sierra Club Puerto Rico y Liga de Ciudades de Puerto Rico Inc. Además, cuentan con el apoyo legal de Earthjustice y el Resiliency Law Center.

Señalan falta de transparencia

Al presentar el contenido del “mandamus”, las entidades denunciaron que el NEPR no fue transparente al realizar un proceso separado y confidencial para implantar el Plan Integrado de Recursos de la red eléctrica, sin divulgar los nombres de los proyectos, la dirección física, ubicación, magnitud, tamaño de las fincas, persona o entidad a cargo y megavatios a generar.

“Toda esa información es pública, pero tuvimos que acudir al tribunal anteriormente y logramos que se ordenara que nos entregaran la información de los 18 proyectos. Ahí, descubrimos que todos incumplían con las leyes porque impactan terrenos que deben ser protegidos”, expresó Alfredo Vivoni, del Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc.

Por su parte, el licenciado Omar Saadé Yordán señaló que el NEPR y las demás agencias no respondieron las solicitudes de las organizaciones para que cumplieran con su deber ministerial de identificar los lugares que son aptos para los proyectos industriales de energía renovable, que cumplieran con el PUT y establecieran un proceso que garantice la protección de los suelos agrícolas y de valor ecológico, hídrico y de paisaje delimitados en ese plan.

Las organizaciones alertaron, además, que esta situación amenaza la seguridad alimentaria del país. “La pérdida de tierras agrícolas de primera calidad para instalar proyectos solares de una magnitud industrial es un atentado grave a la seguridad alimentaria de Puerto Rico, que ya está en precario. Hay que recalcar que casi ningún producto puede sembrarse de forma productiva debajo de las placas y la instalación conlleva destrucción de esos suelos con los movimientos de la construcción cambiando incluso la hidrografía”, advirtió, entretanto, David Sotomayor, catedrático del Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez.

Mientras, la licenciada Ruth Santiago señaló que el cumplimiento de las agencias con sus deberes de identificar los lugares aptos es crucial para el desarrollo de un sistema eléctrico confiable, resiliente y seguro.