En medio de un evento de calor extremo que se ha extendido por mes y medio, el secretario de Salud, Carlos Mellado, insistió que queda en manos de la ciudadanía –y particularmente de las personas que padecen condiciones preexistentes que elevan el riesgo de complicaciones– tomar contingencias para evitar que las elevadas temperaturas tengan un impacto detrimental sobre su salud.

“Es bien importante que las personas entiendan cuál es su condición física y si deben estar expuestos. La recomendación del Departamento de Salud es que se haga ese ‘assessment’ (avalúo) primero para poder entonces ver si pueden estar expuestos o no. Situaciones que hayamos tenido de ‘heat strokes’ (golpes de calor), siempre suceden en el tiempo de calor. No puedo señalar que haya sido una tendencia de aumento en estos momentos, pero sí estamos bien alertas y orientamos a la ciudadanía a que tomen precaución”, sostuvo Mellado en una rueda de prensa como parte de la Cumbre de Resiliencia del Caribe, un evento enfocado en la preparación ante fenómenos naturales que organizó la organización Direct Relief.

“A diferencia de otros lugares, (en) Puerto Rico muchos de nuestros (vehículos de) transporte colectivo, de los carros, tienen aire acondicionado, muchos de los centros comerciales tienen (aire acondicionado), que quizás la exposición sea mínima”, agregó el galeno, quien comparó el nivel de responsabilidad que recae sobre el individuo con las políticas actuales para prevenir el COVID-19.

“Yo siempre creo en el empoderamiento de la salud. En el pasado hablamos de COVID y de las mascarillas, que había que proteger una ciudadanía ante una amenaza que no sabíamos lo que era, pero en este momento el empoderamiento de la salud tiene que ser individual”.

En ese sentido, Mellado recalcó que, contrario a otros países, en Puerto Rico no se contemplan políticas para, por ejemplo, limitar los horarios de ocupaciones laborales que, por su naturaleza, requieren estar al aire libre.

“Si yo sé que tengo alguna condición, no me voy a ir a caminar bajo el sol. Si tengo una condición y tengo que trabajar como albañil, pues tengo que hablar con los jefes que me den otro tipo de trabajo dentro de lo que estoy haciendo. Son cosas individuales y esas son las recomendaciones generales del Departamento (de Salud)”, manifestó el funcionario.

El calor, “asesino silencioso”

Las expresiones de Mellado contrastan con lo que han explicado expertos en salud pública e incluso con los planteamientos que se trajeron a la mesa en uno de los paneles que se organizaron en la cumbre, celebrado en un salón del hotel La Concha, en Condado.

“El calor es el asesino silencioso”, sintetizó Pablo Méndez Lázaro, catedrático asociado en el Departamento de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad Puerto Rico.

Después del huracán María, hace seis años, Puerto Rico también enfrentó un episodio de calor extremo que se sumó a la devastación provocada por el ciclón y exacerbó el impacto sobre una población que carecía casi en su totalidad del servicio de electricidad, recordó Méndez Lázaro.

“Puerto Rico enfrentó un episodio de calor extremo de 11 días. La gente no murió durante el huracán. Miles fallecieron en las dos semanas subsiguientes, debido a múltiples factores, y ahora podemos considerar el calor como uno de ellos”, señaló el experto en ciencias ambientales, al enfatizar que se proyecta que en años venideros los veranos sean aun más calientes.

Méndez Lázaro acentuó que, al presente, existen los datos que permiten correlacionar los efectos del clima sobre la salud humana, pero todavía no se han traducido en prácticas de protección a la salud pública. Los episodios de calor redundan en un alza notable en el consumo de electricidad, lo que, en el caso de Puerto Rico, pone a prueba el frágil sistema eléctrico.

“¿Qué estamos haciendo en términos de protocolos para proteger a la gente del calor extremo? Tenemos un sistema de alerta a nivel federal que ha estado funcionando efectivamente, por lo que se está proveyendo suficiente información a los ciudadanos y agencias. Sé que hay voluntad política, pero a veces la voluntad política es más lenta que la urgencia que necesitamos para actuar. Tenemos gente muriendo allá afuera. Hay evidencia en Puerto Rico del exceso de mortalidad durante episodios de calor”, matizó.

Méndez Lázaro compartió en el panel, moderado por la pediatra Michelle Carlo, con Indra Haraksingh, experta en sistemas de energía renovable de Trinidad & Tobago; Nicole LaVille, jefa de Ingeniería del sistema hospitalario en Dominica; y Milton Martínez, asesor de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y del Departamento de Salud.